Agenda Cultural de San Juan: música, danza y tradiciones para cerrar abril

Este jueves 30 de abril, la Agenda Cultural de San Juan ofrece opciones imperdibles. Destaca el concierto ilustrado de Kevin Johansen junto a Liniers , además, siguen las celebraciones por el Día Internacional de la Danza (que fue ayer), con diversas presentaciones y comienza la gran Feria Internacional de Artesanías .

Agenda cultural de San Juan: el sábado 25 de abril combina propuestas locales y nacionales

Agenda cultural de San Juan: descubrí las propuestas que te esperan este domingo

El cine también tiene su lugar con proyecciones internacionales gratuitas; y las múltiples exposiciones ofrecen acercarse a la historia, el arte, la cultura y hasta a las riquezas arqueológicas de San Juan.

Los amantes de la música pueden disfrutar de diversas propuestas, aunque hoy, en el Día Internacional del Jazz , este género es el gran protagonista. Para cerrar la noche, la oferta musical se extiende hasta la madrugada con mucho rock y presentaciones de cumbia y folclore.

Kevin Johansen & Liniers. Concierto ilustrado. A las 21:00 h en el Teatro Sarmiento. Entradas: Disponibles en entradasweb.com, desde $35.000 a $55.000

Ahura. A las 21:00 h en Nossa Pizzas (Las Heras 1026 sur)

Palo Santto. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Quimeras. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Jam Session. Con Gon Trío, Melodía Leiva y Flor Barros Dúo, BBC Trío, Pablo Hidalgo Quinteto. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

gon trío Gon Trío

Perdido en los ’90. A las 22:00 en Colón 1048 (Colón 1048 norte, Santa Lucía) Der. de show $4000

Flora Dupuy. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Paseo Oeste – Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Chichón Hernández. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Ana Laura Paroldi. A las 22:00 h en Terraza 420 (Av. Libertador San Martín 1473 oeste)

Los Parhelios. A las 22:30 h en Parrilla Iranzo (frente a la plaza de Pocito)

Leo Jorquera. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

Metal Fest. A las 23:00 h en El bar del Titi (España 487 sur, Rawson)

Iracundos por siempre. A las 23:00 h en Casino de Rawson (Torino 583 oeste, Villa Krause)

IRACUNDOS POR SIEMPRE Iracundos por siempre

Homero Rock Fest. A las 23:00 h en Bar Mala Idea (Mendoza y Neuquén, Chimbas)

Rama Mendez & Chamo. A las 23:00 h en Sala Groove (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

El negro Tecla. A las 00:00 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1302 sur)

El Pacha y el Chimi. A las 00:00 h en Hipólito (República del Líbano y España, Rawson)

FIESTAS Y FESTIVALES

Día Internacional del Jazz en San Juan. Foro sobre igualdad y paz. Jam con Elmer Meza, Ayelén Salinas, Martín Castro, Ariel Aballay, Santiago Garzón, Nicolás Bustos, Delfina Maschio, Leo Francile y Orlando Tejada. Desde las 19:00 h en el Chalet Cantoni. Entrada: libre y gratuita. Organiza: Circuito Argentino del Jazz

image El Chalet Cantoni será el escenario del Día Internacional del Jazz

DANZA

Día internacional de la danza. Desde las 19:00 h en Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas en boletería. Con diferentes institutos de la provincia, con diferentes géneros de danzas.

Jam de danza. De 20:00 a 23:00 h en Espacio Franklin (Entre Ríos 1116 sur). Encuentro de improvisación de danza y música en vivo. Entrada $6.000. Información: +54 2645111529

Mes de la danza en Albardón. A las 21:00 h en Cine-Teatro de Albardón. Con Danza Fusión, BM Estudio de Danzas, Ballet Folclórico Municipal de Albardón, Instituto TB, Studio Graham, Maranatta Arte Yoga y Bienestar, New Era Dance. Entrada: libre y gratuita

FERIAS

XXXI Feria Internacional de Artesanías. Desde hoy al 10 de mayo, en el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Horario: De 16 a 22 h. Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves, gratis; y viernes, sábados y domingos, $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años. Estacionamiento gratuito dentro del predio.

image Hoy inaugura la Feria Internacional de Artesanías

CINE

Las Hijas de Zuhur. Ciclo de Cine Alemán, a las 20:30 h en Estudio Mutante (Belgrano 563 oeste) Gratis. Sinopsis: Lohan y Samar son dos adolescentes que, junto con su familia, huyeron de Siria a Alemania. Viven en alojamientos para refugiados con su madre Zuhur su padre Talib, su segunda esposa Shaharazad y nueve hermanos. En su nuevo hogar, se encuentran en un constante campo de tensión.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina x Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Argentina x Mondongo. Museo Franklin Rawson

Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. En el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Hoy Sarmiento Emprendedor – Sendero interpretativo urbano. Recorre (a pie) hitos de la ciudad desde las ideas y proyectos de Domingo Faustino Sarmiento, pensándolo como impulsor de iniciativas, instituciones y transformaciones sociales. A las 18:00 h, punto de partida: Casa Natal de Sarmiento, gratuito. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Sarmiento Emprendedor, recorrido guiado a pie, desde la Casa Natal de Sarmiento

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka, Yuliana Balmaceda y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. A las 16:00 h, visita pública al ensayo de Mujeres Argentinas (Reservas al 2646018626). Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

malvinas biblios 2 Malvinas todo el año

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.