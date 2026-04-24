Agenda cultural de San Juan: viernes de música, cine y exposiciones

La agenda cultural de San Juan para este viernes 24 de abril ofrece opciones muy interesantes. Entre las más destacadas, el Museo Franklin Rawson inaugurará muestras , entre ellas, una gran instalación del colectivo artístico nacional Mondongo , a las 20:30 h con entrada libre.

Agenda cultural de San Juan: paseos, ferias y mucho arte para este domingo

Agenda cultural de San Juan: mitad de semana con música, danza, teatro y exposiciones

Desde las 18:00 h, el cine llega a Casa Estatua y la historia cerámica al Centro Cultural Estación San Martín. La música destaca con rap en Panda House, bronces en el Teatro Kummel y cuerdas solidarias en Sala TES .

La danza se hace presente con "Tupé" en el Teatro Sarmiento, mientras que la noche cierra con rock, tributos y Omega en los principales bares y boliches locales.

Rap de Barrio. Con XXL Irione, Fili Wey y El Melly. A las 20:00 h en Panda House Cultural (Callejón Orellano 4352 oeste, Rivadavia)

Concierto de cuerdas. Aria, de Bach, Concerto Grosso, de Locatelli. Concerto Grosso, de Corelli. Concierto para cuatro violines, de Vivaldi. A las 21:00 h en Sala TES (Juan B. Justo 335, Rivadavia). Entrada gratis con invitación, a retirar de la sala. Cupo limitado. Se reciben donaciones de agua mineral, a voluntad, para Albardón.

Bronces en el Barroco. Ensamble de bronces de la Orquesta Sinfónica (trompetas, trombones, tuba). A las 21:00 h en Teatro Kummel (Mendoza 2773 sur, Villa Krause, Rawson) Entrada libre y gratuita.

image Bronces en el Barroco

Cuero Rock. A las 22:00 h en Vintage (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Contra Alicia. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

Adriana Miranda. A las 22:30 h en Cipriano (Lat. De Circunvalación y Av. Libertador San Martín)

Tïmo. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Noche de tributos. Con Diego Millón, Nury González y Gabriel Pérez; homenajes a Alejandro Sanz, Luis Miguel y Ricardo Arjona. A las 22:30 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club). Reservas al 2644194896

Jorge Mercado. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral este de Av. de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

Los Parhelios. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

parhelios Los Parhelios

Ana y Mario. Tributo a Pimpinela. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

Filo al sol. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1530 oeste)

Black & White y Omega. A las 00:00 h en Bunker (9 de julio)

DANZA

Tupé. Obra de Mujeres audaces, dirige Andrea Pereyra Baisen. A las 21:00 h, en Teatro Sarmiento. Entradas al 2644755994

CHARLAS

Cerámica Prehispánica en San Juan a través del tiempo. Desde las 19:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada libre y gratuita.

CINE

420 Cinema. Proyección del documental Grass in Greener y de la película Pineapple Express. A las 18:00 h en Casa Estatua (Catamarca 127 sur). Organiza Comunidad Cannábica de San Juan.

Futuro 3. A las 20:00 h en Dos Plantas Espacio (San Luis 615 oeste) Sinopsis: Parvis, un joven iraní-alemán inmaduro tras cometer un delito menor, realiza servicios comunitarios en un centro de refugiados. Allí se enamora de Amon, un inmigrante iraní.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo Franklin Rawson. Hoy a las 20:30 h inaugura el primer bloque expositivo del año: Sala 1: Argentina x Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Show Muiscal. Entrada libre y gratuita. Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. En el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

image Momentos en un camino espiritual

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas temáticas: para conocer en profundidad el patrimonio y la historia de la casa. Hoy "La colección de libros de Procesa Sarmiento"; actividad sin costo y sin reserva previa, los martes y viernes , a la s 10:00 y 18:00 h. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

casa sarmiento visitas temáticas Visitas temáticas en la Casa Natal de Sarmiento

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas Todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

manzini Museo Manzini

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840