Orquesta Sinfónica de la UNSJ: dos interesantes conciertos para este viernes

Este viernes 24 de abril , la Orquesta Sinfónica de la UNSJ desdobla su talento en dos presentaciones simultáneas que celebran la música barroca . El Centro Orquestal propone una velada doble donde dos ensambles, de bronces y de cuerdas , ocuparán distintos escenarios locales para ofrecer repertorios de grandes maestros universales con entrada libre.

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El orgánico de cuerdas de la Sinfónica (ajustado al requerimiento de las obras) presentará en Rivadavia un programa dedicado íntegramente a la sonoridad barroca . Este concierto tiene un carácter especial, ya que se realiza a beneficio por la crisis hídrica que afecta al departamento de Albardón.

“Como esta semana estamos sin director (el titular de la Sinfónica, Mi Wolfgang Wengenroth) y es muy común que en la música barroca los ensambles trabajen sin director, pensamos hacer un concierto conceptual de música barroca. Más allá de esa característica, la otra es que presentamos obras muy importantes: abrimos con un arreglo de un aria de Bach muy famosa, luego las dos obras centrales, los dos conciertos ‘grossos’ y cerramos con el Concierto para cuatro violines de Vivaldi, muy lindo, muy virtuoso. Es un concierto corto, de menos de una hora, pero muy variado y muy dinámico, así que creo que va a ser muy entretenido para el público ”, comentó a DIARIO DE CUYO Alex Zuzuk, concertino de la Orquesta, quien también se refirió a la actuación en la Sala TES, fuera del tradicional ámbito del Auditorio Juan Victoria (en refacción).

“Salir de la zona de confort creo que le hace muy bien a la Orquesta, porque se dan este tipo de cosas: tenemos grupos más reducidos, programas más camarísticos que juntan a diferentes compañeros que, tal vez, en la Orquesta, no tienen este tipo de contacto, esta intimidad musical. Es muy importante para los músicos tocar con diferentes miembros. Y además es sonar en diferentes lugares, ante público que quizás no está acostumbrado a ir a escuchar a la Orquesta; y creo que le hará muy bien mostrarse en la sociedad. Si bien no tener un lugar trae muchas complicaciones para ensayar, dar clases y demás; yo le veo el lado positivo, creo que desde lo artístico-musical, a la Orquesta le va a hacer muy bien el año atípico que vamos a tener ”, concluyó Zuzuk.

Lugar: Sala TES (Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia)

Hora: 21:00 h

Repertorio: El programa incluye Aria de Bach (de la Obertura N°3 en Re Mayor), los Concerto Grosso de Locatelli y Corelli, y el vibrante Concierto para 4 violines de Vivaldi

Solistas: Rossana Migani, Melina Medina, Ariadna Cibeira y Alfredo Augusto

Entrada: Por invitación (cupos limitados). Las mismas deben retirarse por la sala

Acción Solidaria: Se reciben donaciones de agua mineral a voluntad para asistir a zonas afectadas en Albardón

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"Este ensamble se formó por iniciativa de compañeros de la Sinfónica y del Maestro Wolfgang Wengenronth. Compartimos el interés por explorar repertorios específicos para instrumentos de bronce y generar propuestas de música de cámara que acerquen al público a nuevas experiencias sonoras. Aunque todos formamos parte de la actividad sinfónica habitual, este proyecto nos permite encontrarnos desde otro lugar artístico, más íntimo y colaborativo", dijo a este medio Melissa Sánchez.

En cuanto al repertorio que abordarán, explicó que "la selección fue pensada para mostrar distintas expresiones de la música barroca y también algunas adaptaciones contemporáneas escritas especialmente para ensambles de bronces". De este modo, el público podrá apreciar obras "de gran profundidad espiritual y belleza melódica" y otras más contemporáneas, como la pieza de Manfred Schlenker, Suite in C, "que aporta otro color dentro del programa". "Lo interesante es que, aunque muchas de estas obras no fueron originalmente escritas para la formación actual de bronces, los arreglos permiten descubrir nuevas sonoridades. Es música que exige mucho equilibrio y sensibilidad, porque cada voz tiene un rol muy importante dentro del ensamble", marcó Sánchez.

En cuanto a las presentaciones fuera del Auditorio; en este caso en el teatro municipal de Rawson, la artista expresó que "es una experiencia muy enriquecedora porque nos permite acercarnos al público desde una propuesta más directa y cercana. Estos formatos más pequeños y en otros espacios crean una conexión distinta", coincidió con Zuzuk. "Nos permite llevar la música a nuevos públicos y demostrar que la música académica puede habitar distintos espacios y seguir emocionando de la misma manera", acotó, no sin referirse a la vivencia interna.

"Además, para nosotros como músicos, representa un desafío interesante porque asumimos un rol más expuesto dentro del ensamble, donde cada instrumento tiene mayor protagonismo", cerró.

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