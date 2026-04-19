Agenda cultural de San Juan: paseos, ferias y mucho arte para este domingo

Este domingo 19 de abril, la Agenda Cultural de San Juan ofrece una variada propuesta recreativa que incluye peñas, ferias de emprendedores con shows en vivo y espectáculos musicales. También destacan las exposiciones de artes visuales y visitas guiadas gratuitas.

Agenda cultural de San Juan: música, danza y cine para disfrutar el viernes

Agenda Cultural de San Juan: una tentadora hoja de ruta para salir de casa

La jornada comienza al mediodía con música en vivo y opciones gastronómicas. Por la tarde, las ferias artesanales invitan a pasear al aire libre, mientras que la Feria Flamenca Raíces ofrece su última jornada extendida de la edición 2026.

Los museos abren sus puertas con muestras de fotografía y realidad aumentada, sin costo. Al caer el sol, las academias de danza brindan coloridos despliegues coreográficos en Albardón, mientras que bandas de rock y cumbia le ponen ritmo a la noche, asegurando entretenimiento para todos los gustos en una jornada dominical inolvidable.

Peña solidaria. A beneficio de Erika Pérez (en tratamiento oncológico). Desde las 12:00 h en Unión Vecinal Villa Sarmiento. Reservas al 2646019984

Bajosol. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Aldo Zaragoza full band. A las 13:00 h en Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)

image Aldo Zaragoza

Tango y algo más. Con Hélida López, Nora Pin y Jorge Castro Ruiz. Desde las 17:00 h en Planeta Lúdico (Tucumán 472 norte). Entradas $7000

Luji Galdeano. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Ariel el traidor y los pibes. A las 00:00 h en Pio Baroja (Av. Libertador San Martín 1525 oeste)

FERIAS

Feria Flamenca “Raíces”. Gastronomía, emprendedores, espectáculos en vivo. Desde las 15:00 a las 00:00h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entradas en entradaweb o al 2644992556

Tardes de otoño. Feria de emprendedores. Shows en vivo. De 17:00 a 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

El Paseíto emprendedor. Feria de emprendedores. De 18:00 a 22:00 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste)

Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 18:00 h en el Parque de Rivadavia.

image Feria de artesanos y emprendedores en el Parque de Rivadavia

DANZA

Mes de la danza. Shows con academias locales y provinciales. Artesanos, música. Desde las 18:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Museo Franklin Rawson. Visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Museo Franklin Rawson

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

image Teatro del Bicentenario

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410