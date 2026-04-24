Día Internacional de la Danza: más de 100 bailarines tomarán las calles

(El próximo 29 de abril , la ciudad de San Juan será escenario de una propuesta artística especial: la “Caravana de la Danza – Studio Ballet, Baila” . Celebrando del Día Internacional de la Danza , más de 100 bailarines de todas las edades realizarán una intervención urbana por Av. Central , transformando el espacio público en un escenario vivo y vibrante.

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La idea surgió desde el profundo deseo de que la fecha no pasara inadvertida; y la modalidad tuvo que ver con una postura creativa frente a los límites económicos que tantas veces condicionan planes más ambiciosos.

“Juntarnos e ir a bailar a algún teatro implicaba costos que los padres sentían mucho y los institutos privados estamos en una situación económica muy finita; entonces, se nos ocurrió salir a la calle. Es algo bonito, donde mostramos a todos los grupos , todos pueden vivenciarlo y lo compartimos con el público , en general”, comentó Soledad Gómez, cabeza del instituto, junto a Natacha Escudero.

El desplazamiento será musicalizado y los bailarines lo irán cubriendo desde distintos géneros, como clásico, contemporáneo y ritmos urbanos . Es decir que sobre una misma música, podrán verse diferentes interpretaciones. Los grupos están trabajando con secuencias preestablecidas, para que, al momento de la caravana, los bailarines puedan ejecutarlas con naturalidad, e incluso improvisar sobre esas secuencias ante lo que pueda surgir en el momento.

La caravana no será un desfile solemne, sino una movida que irá creciendo cuadra a cuadra . La concentración será a las 17:00 h en la Plaza 25 de Mayo, para, desde allí, comenzar el desplazamiento a las 17:30 h. El recorrido se ha pensado por "postas" estratégicas sobre la Avenida Ignacio de la Roza: allí habrá otros grupos danzando, que se irán sumando a la caravana a medida que transite por esos puntos.

Inicio: El grupo de los adultos parte desde la Plaza 25 de Mayo, por Av. Ignacio de la Roza.

Calle Sarmiento: se suma el grupo de los adolescentes.

Calle Av. Alem: se incorporan los niños.

Calle Salta: se suman las más pequeñas, de entre 3 y 5 años.

La trayectoria culminará en el Puente del Bicentenario, donde se realizará una coreo final y una improvisación colectiva con todos los profesores.

studio 2 Bailarines de distintas edades serán parte de la caravana

El orgullo de ser bailarines

A diferencia de las muestras académicas tradicionales, en esta caravana no habrá nada de uniformes, ya que las organizadoras bajaron una consigna clara a los participantes: “Vestite como te haga sentir más bailarín o bailarina”.

“No es un desfile tradicional de escuela, es cómo vos sentís y vivís la danza. Y hay una responsabilidad también ahí: soy bailarina, soy bailarín, me tengo que producir como quiero que me vean, tanto la ropa, como el peinado y el maquillaje”, explicó Gómez.

Un momento de alegría

El evento, que cuenta con el apoyo en gestión del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y de la Municipalidad de la Capital, busca ser un "instante de belleza" para el público ocasional, en medio de la realidad cotidiana, en general agitada.

“Queremos que la gente pueda cambiar su instante por un segundo. Que vea un ratito de belleza, de ternura y de alegría”, señaló la directora, cuyo deseo es sostener esta propuesta. Y ampliarla.

Es que, aunque este año el puntapié inicial lo dará Studio Ballet, el deseo a futuro es que esta caravana se convierta en un evento masivo que reúna a todas las instituciones de la provincia y a bailarines independientes.

“No es una cuestión comercial ni de plata. Esto es porque realmente lo sentimos, porque queremos llevar la danza a la calle, como fueron nuestros orígenes”, concluyó Gómez, una de las discípulas de la recordada Violeta Pérez Lobos.

studio 3 El estudio buscará ampliar la participación el año próximo, convocando a otros institutos y a bailarines independientes

Día internacional de la danza: tomá nota

Caravana de la danza