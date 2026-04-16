Agenda cultural de San Juan: un lindo programa para mitad de semana

La Agenda Cultural de San Juan para este jueves 16 de abril ofrece una variada gama de propuesta en cuanto a espectáculos y actividades culturales , redondeando un buen abanico de opciones. Las actividades comienzan temprano con el Festival de Cine Judío, destacando documentales y comedias internacionales .

Agenda Cultural de San Juan: un abanico variado y atractivo para disfrutar fuera de casa

Agenda Cultural de San Juan: fin de semana de ferias, buena música y artistas nacionales

Por otra parte, los amantes del dibujo y la fotografía pueden recorrer diversas exposiciones que exploran desde la ecología hasta la memoria histórica del terremoto de 1944, e incluso la guerra de Malvinas.

Al caer el sol, la música toma el protagonismo. La oferta incluye una batalla de freestyle, tributos al rock nacional e internacional y presentaciones de folclore y música popular.

Pluma Ninja. Batalla de freestyle. De 17:00 a 22:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Gratis.

Experiencia Queen. A las 22:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $30.000 a $60.000 en tuentrada.com

La Fenix Band. A las 22:00 h en Ancestral Cervecería (Av. España y Jorge Newbery)

Cometa Halley. Tributo a Virus. A las 22:00 h en Terraza 420 (Av. Libertador 1473 oeste)

Aldo Zaragoza. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Gerardo Cobas. A las 23:00 h en Casino de Rawson (Torino 583 oeste)

Lechu García. A las 23.00 h en la peña de Pirlo (Mendoza y Salvador María del Carril). Reservas al 2646098255

lechuga garcía Lechu García

CINE

IV Festival de Cine Judío del Oeste. En la Sala Emar Acosta (anexo de la Legislatura Provincial), con entrada gratuita. A las 15:30 h, palabras de presentación. 16:00 h: proyección: "El exilio de los músicos", de Iván Cherjovsky, sobre investigación de Silvia Glocer. Sinopsis: Documental que relata la historia de más de cien músicos europeos (mayoría judíos) que entre 1933 y 1945 se radicaron en Argentina escapando del nazismo para reorganizar sus carreras. A las 17:15 h, espacio de intercambio con el director Iván Cherjovsky. A las 18:30 h, proyección de "Cuestión de tamaño" (Sippur Gadol), de Sharon Maymon y Erez Tadmor. Sinopsis: Una comedia multipremiada sobre cuatro hombres con sobrepeso en Israel que, cansados de las dietas, deciden incursionar en el mundo del Sumo, donde sus cuerpos son finalmente valorados.

image Festival de Cine Judío: Cuestión de Tamaño

VISITAS Y EXPOSICIONES

Manual de jardínería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

tornambé zito Museo Tornambé: En memoria

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Museo Franklin Rawson. Visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas Todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

image Dirección de Bibliotecas Populares: Malvinas todo el año

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.