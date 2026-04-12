Agenda Cultural de San Juan: fin de semana de ferias, buena música y artistas nacionales

Este domingo 12 de abril, la Agenda Cultural de San Juan ofrece un menú variado y atractivo para disfrutar en familia. El gran motor de la jornada serán las ferias de artesanos y emprendedores, que como cada fin de semana, copan diversos puntos de la provincia con entrada gratuita, música en vivo y propuestas gastronómicas imperdibles.

Agenda cultural de San Juan: un despliegue de arte bajo cielo cuyano

Agenda Cultural de San Juan: un abanico variado y atractivo para disfrutar fuera de casa

La cartelera de espectáculos nacionales brilla con la presencia de Hernán Piquín , quien presenta su show de danza "Me verás volver", una historia de amor y esperanza con música de Soda Stereo; y con el humor de Lo Lumvrise con sus "Bolas de plata".

Por su parte, el talento local se hace sentir con una fuerte impronta folclórica desde el mediodía y variados géneros musicales al caer la noche. Desde peñas tradicionales hasta ciclos de música acústica, la provincia garantiza opciones para todos los gustos en un domingo que promete ser inolvidable.

Peña folclórica. Con Carlota de Belaustegui, Los Lucero de Jáchal, La trova de Ansilta. Anima Walter Lima. A las 12:00 h en “La Escondida” 5to cuartel (Costa canal o Chacabuco, entre calles 10 y 11. Callejón Tivani, 1000 m al oeste, Pocito) Entradas $9.500. Reservas al 2644867294

Cantares del Alba. A las 12:30 h en Il Pilonte (Meglioli 159 sur) Reservas 2645449509

Adrián Cuevas. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Jaime Muñoz. A las 13:00 h en Bernardo Bernardo (Lateral este de Av. de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

jaime Jaime Muñoz

Luli Rodríguez y Martín Krywo. A las 20:00 h en el ciclo Escuchame una cosita. Cervecería Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratuita

Naara Stone Full band. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Ta’ Feroz. A las 00:00 en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur, Rawson)

El Yeyo y Ta’Copao. A las 00:00 en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)

El1yel2. A las 00:00 en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1530 oete)

DANZA

Me verás volver. Con Hernán Piquín, sobre música de Soda Stereo. A las 20:30 h en Teatro Sarmiento. Entradas: $45.000, 48.000 y 50.000, en entradaweb.com.ar

TEATRO

Lo Lumvrise. Presentan su show de humor Las bolas de plata. A las 20:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero). Entradas $25.000

image Lo Lumvrise

FERIAS

Cultura sin límite. Feria de artesanos y emprendedores, artistas. A las 17:00 h en Plaza departamental de Santa Lucía. Desde las 18:00 h en Plaza Fangio (Av. Libertador San Martín y Zapata, Santa Lucía). Gratis

Plaza y arte. Feria de artesanos y emprendedores, shows artísticos. Desde las 17:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis.

Feria Multiespacio. A las 17:00 h en Plaza de la Joroba (General Acha y 9 de julio) Gratis

La Feria de los sueños. Emprendedores y artesanos. De 17:00 a 23:00 h en Fogón Cuyano (Las Heras y 25 de mayo) Gratis

Feria Manija. Libros, fanzines, juguetes retro, antigüedades, cassettes, etc. De 17:00 a 21:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Juan Jufré) Gratis

Viva Feria. San Juan en otoño. Emprendedores, expositores, patio gastronómico, música, sector infantil. De 17:00 a 23:00 h en Calle 5 antes de Ramón Franco, Rawson.

image Viva Feria. San Juan en otoño

Feria de Artesanos y emprendedores. De 18:00 a 23:00 h en el Parque de Rivadavia. Gratis

Uchis Feria. Emprendedores, patio gastronómico. De 18 a 22 h, salón Gran Calivar (Rastreador Calivar 1332 norte, antes de Coll) Entrada gratis

Santa Feria. Emprendedores, artesanos, música. A las 18:00 h en Urquiza 879 sur. Entrada gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Trayectoria Juego de Damas. Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Entrada gratis.

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Franklin Rawson. Hoy último día de muestras temporales: Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. En salas 4 y 5, Colección Permanente. Visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Museo de Bellas Artes Franklin Rawson

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.