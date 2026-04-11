Agenda Cultural de San Juan: un abanico variado y atractivo para disfrutar fuera de casa

Este sábado 11 de abril , la agenda cultural de San Juan ofrece una cartelera ecléctica de espectáculos, que combina peñas folclóricas con la potencia de la Fiesta Punk en Quattro Club y el tango de "Amor a Mores".

Agenda cultural de San Juan: un jueves con visitas y artistas locales

Agenda cultural de San Juan: un despliegue de arte bajo cielo cuyano

La oferta teatral destaca con propuestas del estilo de Nico De Tracy y su stand up, y el drama local "Los perros de San Diego", sobre el radioteatro; entre otras. Y las familias podrán recorrer ferias y exposiciones, que siempre son un buen plan.

Los Dinámicos. A las 13:00 h en Fogón Resto Bar (Las Heras antes de 25 de mayo) Reservas 2645266662

Peña Campera. Con El Desmonte, El siete cincuenta, La Nota, La Quimera. A las 13:30 h en Estancia La Paz (Angaco) Reservas al 2644845677

Cuadros colgados y Hotel Morrison. A las 20:00 h en Umbral (Mendoza y San Juan, Chimbas)

image Cuadros colgados

Peña folclórica. A las 20:30 h en Club Lomas de Rivadavia (Barrio Fortabat, Luciano Fortabat y Maestro Sarmiento, Rivadavia) Reservas al 2645726694

Fiesta Punk en San Juan. Los Mentirosos, Des-Orden (Buenos Aires), Alerta y Delmate (San Juan). A las 21:00 h en Quattro Club (Av. Rawson 1490 sur). Entradas: A través de Alpogo.com. Entradas físicas disponibles en Cultura Under

Luciano Sagua. A las 21:30 h en Bernardo (Lateral este de Av. de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

Deja Vu. A las 21:30 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza y Laprida, Rawson)

Amor a Mores. Tangos y milongas de Mariano Mores. Dirección y arreglos: Juan José Olguín. Elenco: Ricardo Bazzetti, Gabriela Zunino (voces), Mariana Montañez (piano), Juan José Olguín (bandoneón), Eliana Villarruel y Luciano Castro (danza). A las 21:30 h en Teatro Sarmiento. Entradas: $12.000, en Boletería del Teatro y entradaweb.com.ar

image Amor a Mores

Dúo Herencia. A las 22:00 en Parrilla La 40 (Albardón)

Get Back. A las 22:00 h en Rockanrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Revuelto Gramajo. A las 22:00 h en Vintage Club (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Ají Puta Parió. A las 22:00 h en El Prado (Calle 5, antes de Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Melisa Budini (Paraná) y Dúo Palma - Sandoval (Mendoza). Ciclo Bambú. A las 22:00 h en Panda House (Orellano 4352, Rivadavia)

Vía 66. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1799 o) Reservas: 2644194896

La Peña del Nano Rodríguez. A las 22:00 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur)

Sawabona. A las 22:00 h en Terraza 4.20 (Av. Libertador San Martín 1473 oeste)

La Terca y Willy Herrera Trío. A las 22:00 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte)

terca willy La Terca y Willy Herrara

Inti Huama. Folclore. A las 22:00 en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Bro 3. Lucio &JD Flores, Ema Rodríguez, Juan & Pablo Barbera. A las 22:00 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste) Reservas al 2645649691

Los Pimpinela Sanjuaninos. A las 22:00 h en Fogón Resto Bar (Las Heras antes de 25 de mayo) Reservas 2645266662

La Vip de Nápoles. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Handal x Plan O Culto. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Giorgio Rovelli. A las 23:00 h en La Benita (Av. Rawson y Corrientes)

Bokanegra. Tributo a Soda Stereo. A las 23:00 h en Retro Fest. Camping de los Plásticos. Contacto: 2645060514

bokanegra Bokanegra

Fábula. Tributo a Los Iracundos. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita

Escarlata y Aluviales. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Folkothers. Folktrónica. A las 23:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte) Derecho de show $5000.

Fiesta Callejera. A las 00:00 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)

Diamante Ayala. A las 00:00 en Pío Baroja (Av. Libertador San Martín y Ameghino)

TEATRO

Vas a descansar cuando mueras. A las 20:30 h, Chalet Cantoni Casa Cultural. Entrada libre y gratuita.

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Alto Voltaje. Teatro de improvisación. A las 21:00 en Espacio Frankin (Entre Ríos 1116 sur). Reservas al 2644740937

Nico De Tracy. Presenta su show Purga, stand up. A las 21:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas en entradaweb

Varieté artística. Stand up, clown e impro, con Luis Quereles, Leo Beatrice, Mauri Gallardo, Magui Mas y Mariano Hatzen. A las 21:00 h en Sanguchería Tonto Culí (Mariano Moreno y Lavalle)

Donde exista una higuera. Danza Teatro. Fernando Balmaceda -Marilyn Maisonave. A las 21:30 h en Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Reservas al 2645429563. Entrada $15.000

Los perros de San Diego. De Eduardo Ávila. A las 21:30 h, Sala Auditórium – Teatro del Bicentenario. Entradas: $12.000. Disponibles en boletería y de forma online a través de TuEntrada

FERIAS

Rivadavia Activa. Feria Inclusiva de Artesanos, Emprendedores & Productores. De 16:00 a 21:00 en Plaza Madre Universal (Rivadavia) Entrada gratis

Feria artesanal. Artesanos y emprendedores, desde las 18:00 h en Parque Latinoamericano (Albardón) Entrada libre y gratuita

LITERARIAS

Tierra del sol, Tierra de leyendas. Presentación del libro de Lea Maia Ortiz. A las 19:00 h, en Dirección de Bibliotecas Populares (25 de mayo y Las Heras). Gratis.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Entrada gratis.

carrascal 5 Trayectoria Juego de Damas

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Museo Franklin Rawson. Hoy a las 19:00 h, charla “La experiencia estética: entre el arte y la vida”, con artistas del Premio Franklin Rawson a las artes Visuales. Gratis. Visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Exposiciones vigentes: Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes de 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

mercado artesanal 2 Mercado Artesanal Luisa Escudero

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.