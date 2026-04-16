Estrenos de cine en San Juan: una cartelera renovada con historias de fe, drama y terror

Los estrenos de cine en San Juan ofrecen esta semana una variedad ideal para todos los públicos , garantizando opciones que combinan el entretenimiento familiar, los dilemas morales y el terror más inquietante en las salas de la provincia. Para toda la familia, la oferta trae la película David , una aventura animada sobre la valentía del joven pastor frente a Goliat.

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El terror asoma fuerte con La posesión de la momia , un perturbador relato sobre una desaparición en el desierto, con la firma de los creadores de El Conjuro. El drama emocional llega con Risa y la cabina del viento, con actuación de Cazzu , que explora el duelo mediante un teléfono mágico; mientras que Calle Málaga presenta a una gran Carmen Maura luchando por su hogar en Tánger. Finalmente, La Grazia cierra la lista con un profundo dilema político y ético sobre la eutanasia en Italia. De esta manera, el cine internacional y las historias con valores humanos dominan la programación semanal para el disfrute de los espectadores.

Película animada infantil de aventuras y musical que narra la historia bíblica del joven pastor David, quien enfrenta al gigante Goliat. Enfocada en la fe, la valentía y la lealtad, la trama sigue su viaje desde la devoción familiar hasta convertirse en rey, destacando valores como la confianza sobre el poder.

Embed - DAVID | Tráiler Oficial Doblado | En cines el 12 de marzo | Angel LATAM

La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente.

Embed - La Posesión de la Momia | Tráiler Oficial | Doblado

Play Cinema. 2D Cast: 19:20, 21:40 (excepto miércoles) h. 2D Sub: 20:40, 23:30 h

Multiplex. 2D Cast: 20:00, 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:50 h. Jueves a martes 19:40 h. Viernes a miércoles (excepto domingo) 22:40 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:40 h

RISA Y LA CABINA DEL VIENTO (Drama/98'/+13)

Cuenta la historia de una niña llamada Risa que luego de perder a su papá en un incendio, descubre un teléfono público que le permite hablar con los muertos. Cada uno de ellos tiene algo que resolver. Si Risa los ayuda con sus asuntos pendientes, ellos le dejarán hablar con su padre por última vez.

Embed - Risa y la Cabina del Viento - Trailer Oficial [4K]

Play Cinema. 2D Cast: 23:20 h

Multiplex. 2D Cast: 18:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 21:00 h

CALLE MALAGA (Drama/120’/+13)

María Ángeles (Carmen Maura) vive una vida tranquila y autónoma en Tánger, Marruecos. Su rutina se ve interrumpida cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid con la intención de vender el apartamento familiar. María Ángeles se niega a abandonar su hogar y sus recuerdos, iniciando una lucha por mantener su vida, redescubriendo en el proceso el amor, la libertad y el deseo.

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Multiplex. 2D Cast: 20:00 h

LA GRAZIA (Romance-Drama/130’/+13)

Mariano De Santis, presidente (ficticio) de la República italiana, es un veterano político demócrata, humanista y católico, que de repente comienza a dudar sobre varias importantes decisiones que debe tomar, en especial sobre si aprueba o no una ley de eutanasia, planteándose un gran dilema moral.

Embed - LA GRAZIA | Tráiler Oficial | 1 de abril en cines

Multiplex. 2D Sub: 22:10 h

EN CARTELERA

EL DRAMA (Drama/115’/R-17)

Director: Kristoffer Borgli. Actores: Zendaya y Robert Pattinson. Una pareja enfrenta el desgaste de los años y secretos del pasado que salen a la luz. Esta historia profundiza en las complejidades de las relaciones modernas, los sacrificios personales y la búsqueda de la redención emocional.

Embed - El Drama - Tráiler Oficial en Español

Play Cinema. 2D Sub: 21:10, 23:10 h

Multiplex. 2D Sub: 22:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes 20:00 h. 2D Sub: 22.20 h

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil/105’/Todo público)

Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 18:40 h

Multiplex. 2D Cast: 15:30, 17:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30 h

NUREMBERG: EL JUICIO DEL SIGLO (Drama/138’/+13)

Director: James Vanderbilt. Actores: Russell Crowe y Rami Malek. Recreación de los intensos interrogatorios del proceso judicial más importante del siglo XX. La película profundiza en los dilemas éticos y la búsqueda de justicia tras la Segunda Guerra Mundial frente a los líderes del régimen.

Embed - Nuremberg | Tráiler Multiplex

Play Cinema. 2D Sub: 23:00 h

PROYECTO FIN DEL MUNDO (Ciencia Ficción/160’/+13)

Director: Roland Emmerich. Actores: Anthony Mackie y Morena Baccarin. Un thriller de acción donde un equipo de científicos y militares debe ejecutar un plan desesperado para evitar una catástrofe global. La tensión aumenta mientras los recursos del planeta colapsan ante un fenómeno imprevisto.

Embed - PROYECTO FIN DEL MUNDO | TRÁILER FINAL (Doblado)

Play Cinema. 2D Cast: 20:30 h. 2D Sub: 22:00 h (excepto miércoles)

Multiplex. 2D Cast: 19:30, 21:40 (miércoles) h. 2D Sub: 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles 19:30 h. Miércoles 22:30 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:00 h

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/Todo público)

Directores: Aaron Horvath y Michael Jelenic. Voces principales: Chris Pratt y Anya Taylor-Joy. El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final