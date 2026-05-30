Navegantes Teatro cumple seis años y lo celebra con una imperdible función en el Teatro del Bicentenario

En San Juan hay una gran cantidad de proyectos artísticos que logran trascender el tiempo y construir una trayectoria a base de propuestas originales, creativas y escénicas. Uno de esos grupos que esta de festejo es Navegantes Teatro , que está celebrando sus seis años de existencia y lo hará de la mejor manera, haciendo teatro con una función imperdible en el Teatro del Bicentenario.

La pieza artística que combina teatro, música en vivo y poesía visual en un solo lugar subirá a un escenario de gran envergadura como es la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, esperando que quienes han visto la obra como quienes no han tenido la oportunidad acompañen, disfruten y compartan el festejo especial del elenco sanjuanino.

“Estamos felices de poder hacer esta función en el Bicentenario, ya que es una sala que cuenta con una capacidad de 200 butacas, lo que nos da la posibilidad de hacer un festejo grande y a su vez con entradas accesibles. Es un placer para nosotros hacer La Parte Sumergida, porque es una obra que hemos realizado muchas funciones en la provincia, pero todavía hay muchas personas que no la ven y es una obra que ha crecido muchísimo”, destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO Daniel Zalazar, director y autor de Navegantes Teatro.

“Navegantes Teatro” nació como tal a inicios del 2020, previo a la pandemia y todo lo que marcó a la sociedad y sobre todo a la comunidad artística en ese momento. Sin embargo, pese al aislamiento y las imposibilidades de crear en ese momento, Ignacio Caro, quien tuvo la iniciativa del grupo teatral, no bajó los brazos y continuó trabajando a la par con Daniel Zalazar, quien dirige y escribe las obras interpretadas por el grupo.

La primera obra que vio la luz fue “La parte sumergida”, estrenada en 2023. Sin saberlo entonces, la creación artística logró trascender las fronteras y es la obra más viajada del elenco, ya que tuvieron la oportunidad de montarla en México durante el 2024, gracias al financiamiento obtenido por Iberescena. También estuvo en escenarios de Chile, de la mano de una convocatoria del Instituto Nacional de Teatro.

1000285557 Navegantes Teatro de izquierda a derecha Daniel Zalazar, Nacho Caro, Alan Herrera, Valentina Pantano, Fernando Torres y Maru Perez.

Tras un primer éxito, avanzaron en la preparación de lo que fue la segunda obra estrenada del grupo: “Un jardín en el mundo”, una propuesta que apuntó particularmente a las infancias; y luego estrenaron “La Noche Desaparece”, un unipersonal que narra los últimos días de Federico García Lorca, desde una mirada sanjuanina.

Gracias a acciones internas como a convocatorias vigentes en el pasado, Navegantes Teatro logró sacar cada una de sus propuestas fuera de los escenarios provinciales para arribar con el talento local a salas de Córdoba, Buenos Aires y México.

Con una trayectoria de seis años, la intención de la grupalidad es seguir creando, continuar compartiendo el talento y el teatro, incluso con la preparación de una nueva obra que se estrenará este año.

Los desafíos de mantener un proyecto autofinanciado, la actualidad de Navegantes Teatro

Zalazar señaló que gran parte de la trayectoria del grupo estuvo apoyada por distintas convocatorias que permitieron llevar sus propuestas a otros escenarios como también poder crear sin que el factor económico sea un limitante. Sin embargo, similar a lo que sucede en todo el ámbito artístico nacional, estas convocatorias ya no están vigentes y lo autogestivo toma mayor relevancia.

“Seguimos trabajando y estamos autofinanciándonos con las funciones que hacemos, generando un fondo común para poder cubrir los gastos necesarios que por ahí son mayores o menores, pero todo es financiado por el equipo”, aseguró.

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La mayor porción económica ingresa gracias a lo que recaudan con las entradas de cada función; y así como le sucede a Navegantes Teatro, el resto de la comunidad artística sanjuanina se encuentra en esa situación, buscando distintas formas de producción y de generar recursos.

Sobre este punto, Zalazar destacó: “El desafío es mantener la autofinanciación y también generar vínculos con instituciones como salas de teatro y la Secretaría de Cultura. Tenemos intensiones de ver si de alguna manera, no solamente para Navegantes, sino también para toda la comunidad, pueden generarse formas de que sea más sostenible la actividad teatral”.

“La Parte Sumergida” y un viaje por el realismo mágico que se podrá disfrutar en el Teatro del Bicentenario

La obra comparte la historia de Nacho y Negro, dos mejores amigos que, impulsados por la pérdida de un ser querido, emprenden una travesía por el río desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino. Sobre una balsa construida por ellos mismos, atravesarán paisajes, encuentros y situaciones extraordinarias que pondrán a prueba su amistad y los enfrentarán con aspectos desconocidos de sí mismos.

El público estará inmerso en un universo poético donde el viaje muta a una metáfora del crecimiento, la amistad y la transformación interior; como también se inmiscuye en los secretos, las emociones y los vínculos. La experiencia escénica se completa con música original en vivo y un trabajo visual y sonoro que transforma el escenario en un territorio en constante descubrimiento.

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La Parte Sumergida propone una reflexión sobre el crecimiento, la reconciliación familiar y el paso hacia nuevas etapas de la vida, invitando al espectador a preguntarse qué sucede cuando aquello que permanece sumergido finalmente sale a la superficie.

Toda la información sobre la función de La Parte Sumergida, de Navegantes Teatro

La función se realizará el próximo viernes 5 de junio a las 21:30 horas, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, y es apta para todo público.

La entrada tendrá un costo de $15.000 y se pueden adquirir en boletería del teatro de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h y sábados de 9:30 a 14:00 h (los descuentos aplican únicamente en boletería), y de manera online a través de TuEntrada. Hay beneficios y descuentos para jóvenes de 13 a 24 años (50% de descuento) y para jubilados (20% de descuento).

Ficha técnico-artística