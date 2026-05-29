Juan Darthés rompió el silencio tras su condena ¿Qué dijo?

El actor, que se refugió en la religión evangélica, publicó un enigmático mensaje luego de que la justicia brasileña ratificara la pena de prisión.

Juan Darthés "habló" a través de sus redes, por primera vez luego de la sentencia.

Tras la condena a seis años de prisión por el abuso sexual de Thelma Fardin, Juan Darthés reapareció públicamente de forma inesperada. El actor rompió el silencio mediante un enigmático estado de WhatsApp escrito en portugués, reflejando su actual refugio espiritual en medio de una situación legal irreversible en territorio brasileño.

¿Un mensaje de fe? El posteo compartido por el protagonista de Patito Feo expresaba: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”. Esta misma frase fue replicada por su esposa, María del Carmen Leone.

La publicación coincide con la decisión del Tribunal Regional Federal de Brasil de rechazar los últimos recursos de su defensa, dejando en firme la sentencia por los hechos ocurridos en 2009 en Nicaragua, cuando la víctima tenía 16 años y él 45.

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Esta cercanía con los mensajes religiosos no es casual, ya que recientemente trascendió que Darthés se convirtió en pastor evangélico en una iglesia de Río de Janeiro.