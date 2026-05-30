Agenda Cultural de San Juan: sábado de música, cine, teatro y museos

La Agenda Cultural de San Juan para este sábado 30 de mayo ofrece atractivas propuestas artísticas y culturales. Los asistentes disfrutarán de variados recitales en vivo, funciones de teatro, ferias y proyecciones de cine. También hay exposiciones y actividades por el día de los museos, consolidando una oferta recreativa ideal para el fin de semana.

Agenda Cultural de San Juan: las marquesinas van templando el fin de semana

Agenda Cultural de San Juan: opciones variadas para disfrutar del arte y la cultura de San Juan

La música destacará con la visita de Fabiana Cantilo y la llegada de la murga La Pericana a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario . Además, tomará cuerpo el tributo a Metallica y se suma una buena dosis de folclore y hip hop.

La jornada se completará con recorridos teatrales, presentaciones literarias, muestras de artes visuales y exposiciones artesanales imperdibles.

Fabiana Cantilo. Formato Trío. Éxitos y adelantos de su próximo disco. A las 22:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas anticipadas en EntradaWeb y boletería del teatro

Hip Boss. Hip Hop 2vs2. A las 17:00 h en la Plaza de la joroba (Gral. Acha y 9 de julio) Gratis

Un viaje de Murga. A cargo de la murga La Pericana. A las 21:30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada general: $12.500 en boletería y tuentrada.com

Get Back. Tributo a Creedence Clearwater Revival. A las 22:00 h, Vintage Lounge Bar (Paseo Oeste, Rivadavia)

Juan y Pilar. A las 22:00 h en La Benita (Av. Rawson 1515 norte) Reservas 2644440386

Aldo Zaragoza. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Los Parhelios. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

Eclipse. A las 22:30 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Semblanza. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 Vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Las voces de la 80/90. A las 22:30 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701)

Revuelto Gramajo. A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Albert La Troupe. A las 22:30 h en Cipriano (Av. H. Yirigoyen y José María del Carril, Santa Lucía)

La Nota Folk Fusión. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Metallica Experience. Con Matías Verón (voz) Lucas Mercado (bajo) Maxi Arias (batería) Gabriel Aballay (guitarra) y Christian Ibaceta (guitarra). Banda soporte: Mavek. A las 23:00 h en El Bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson) Entrada 13.000

metallica tributo Metallica Experience

Carlos Fernández. Cumbia. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

Rey Yulian. A las 23:30 h en La Sala (Av. Rawson 1358 sur)

Ale Ceberio y El Yeyo. A las 00:00 h en Complejo Eliazar.

Batalla de DJ’s. A las 00:00 h en Tomar Algo Bar (Av. Central 631 oeste)

VARIETE

Explicit Cabaret. A las 23:50 h en Rapsodia Club (Circunvalación 461 oeste)

CINE

La jaula de las locas. En el marco del ciclo de cine queer, a las 15:00 h en el ex Coloso de Rawson (Tacuarí 529 oeste) Gratis

ENCUENTROS

Peña Patria. Música en vivo, danzas folclóricas, emprendedores y artesanos. A partir de las 17:00 h en Plaza De La Libertad, Pocito. Gratis.

TEATRO

Necroturismo teatralizado. Recorrido por el Cementerio de la Ciudad de San Juan, a las 15:00 y a las 16:30 h. Para mayores de 14 años. Gratis.

image Necroturismo teatralizado en el Cementerio de la Capital

Escenas Cortas en Espacios Pequeños. A cargo del Centro de Jubilados junto a la profesora Inés Mira. A las 19:00 h en Salón Norte Parque de Chimbas. Gratis

Sueños del corazón. A las 20:00 h, en sala de Expresión Contemporánea (Mendoza entre Ezpeleta y Quiroz, Rawson) Entrada $10.000

La noche desaparece. Con Nacho Caro Vera, dirección de Daniel Salazar. A las 20:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3339 oeste) Gratis. Sinopsis: En la espesura trágica de una comisaría, un poeta sanjuanino cree escuchar la voz de Federico García Lorca. Desde ese instante, realidad y ficción comienzan a entrelazarse en una obra poética y conmovedora que reflexiona sobre la memoria, los cuerpos silenciados y el arte que incomoda.

FERIAS

Expo Albardón. Emprendedores, música. Desde las 16:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

LITERARIAS

Pájaros Delgados y Casi Nunca Jamás. Presentación de los libros de Gerardo Astudillo y Maximiliano Sánchez, respectivamente. A las 19:00 h en IOPPS (Pedro Echagüe y Santiago del Estero) Gratis

CONVERSATORIOS

Los trenes de pasajeros en San Juan. Conversatorio y proyección de documentales. A las 19:30 h en el Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur). Gratis.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

image Museo de la Historia Urbana

Cartografía de la paz. Espacio de Arte de la Sociedad Israelita (Av. Córdoba 139 oeste). A cargo de 18 Mundos, con Curaduría de Graciela Faedo. Gratis

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". De lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Los Secretos de la Casa Natal de Sarmiento: Expedientes Inéditos

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 264 454-3510

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

anchipurac vidrio Centro Ambiental Anchipurac

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.