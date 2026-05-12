La Pericana celebra una década de arte popular con su debut en el Teatro del Bicentenario

La emblemática murga sanjuanina La Pericana se presentará por primera vez en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario el próximo 30 de mayo. El estreno de su espectáculo "Un viaje de murga" marcará el inicio de los festejos por sus diez años de trayectoria , que se cumplirán en julio próximo.

Si bien no serán las primeras tablas que pisará, ya que pasó por varias, la llegada a este escenario -que también está celebrando su primera década- tiene una carga simbólica especial. Para el grupo representa un reconocimiento a la constancia y a las expresiones locales.

Según contó a DIARIO DE CUYO Flor Porcel, integrante fundadora, es la primera vez que La Pericana se inscribe en la convocatoria del Teatro del Bicentenario; y la respuesta fue inmediata y positiva: "Fue una sorpresa hermosa porque el Teatro nos contestó que estaban felices de que nos hubiéramos inscripto y de que quisiéramos ocupar ese escenario”, relató. “Y eso nos da pie a pensar que, si lo hubiéramos hecho antes, también hubiéramos tenido la oportunidad", reflexionó, feliz con este debut.

Según consideró, la Sala Auditórium permite al grupo trabajar bajo condiciones técnicas de excelencia, algo que valoran profundamente a la hora de potenciar su mensaje.

“Es muy bueno poder tener también una experiencia en salas con lindo sonido, con luces; donde, además, el público está prestando atención a lo que está pasando en el escenario , sin tantas distracciones como en los espacios abiertos”, señaló la artista.

"Sentimos mucha satisfacción de poder hacer este espectáculo en esa sala tan bonita que se ha abierto para un montón de proyectos artísticos sanjuaninos", subrayó Porcel, para quien este logro no significa renunciar a sus raíces, a la esencia callejera y popular de la murga, sino justamente, acercarla al teatro y, por qué no, a un público que quizás nunca los vio en otro ámbito. "Una murga se debe a la calle y, de hecho, el show reivindica esos que han sido nuestros primeros escenarios y que seguirán siendo nuestros escenarios", afirmó Flor con convicción. "Esos eternos escenarios, que son los corsos, la fiesta popular del barrio, donde trabajan los vecinos, donde se hacen sus propios trajes", sumó.

Una murga se debe a la calle y, de hecho, el show reivindica esos que han sido nuestros primeros escenarios y que seguirán siendo nuestros escenarios Una murga se debe a la calle y, de hecho, el show reivindica esos que han sido nuestros primeros escenarios y que seguirán siendo nuestros escenarios

image La murga sanjuanina en 2017, en uno de sus ya clásicos "Antidomingos", poniéndole alegría al último día de la semana

Historia de vida

"Un viaje de murga" propone una travesía retrospectiva por la identidad del grupo. “Vamos a compartir un poco de canciones, de repertorios y de guiones que a nosotros nos han marcado para terminar en un espectáculo propio de La Pericana", dijo Flor, para quien la obra muestra "cómo nos llega a nosotros el estilo y cómo se fusiona con Cuyo”.

El sello distintivo de la agrupación de corte uruguayo -“solo cantamos y tenemos guion teatral, no hay cuerpo de baile”, explicó- es sin duda, su color local. "’San Juan, robaste mi inspiración y aquí te devuelvo el alma’ es una de nuestras primeras composiciones", recordó Flor, subrayando que la lírica de la murga hunde raíces en la provincia y busca "reivindicar las cosas bellas que tenemos y también resaltar las que faltan".

Es que, como manda el género, el humor y la crítica social no estarán ausentes: "Por naturaleza la murga es crítica, así que eso nunca puede faltar", apuntó.

Una semilla que no paró de crecer

La historia de La Pericana comenzó en julio de 2014. Tras un taller dictado por murguistas mendocinos, un grupo de entusiastas decidió que San Juan necesitaba su propia voz en este formato.

image La primera presentación de La Pericana, en el 2016, en Mamadera Bar

"Nos apasionamos, conocíamos de qué se trataba por Agarrate Catalina o Falta y Resto que habían venido antes, pero ese taller fue como la concreción. Ya nos picó el bichito de hacer cosas propias", rememoró Porcel sobre aquellas primeras reuniones. El debut oficial llegaría tiempo después, con algunas canciones ajenas, un puñado de propias y una estética artesanal que recuerdan con cariño: "La primera actuación fue en 2016... la novia de uno de los chicos nos hizo los pantalones, hicimos serigrafiar unas remeras, nos pintamos la cara como pudimos y así salimos".

La primera actuación fue en 2016... la novia de uno de los chicos nos hizo los pantalones, hicimos serigrafiar unas remeras, nos pintamos la cara como pudimos y así salimos La primera actuación fue en 2016... la novia de uno de los chicos nos hizo los pantalones, hicimos serigrafiar unas remeras, nos pintamos la cara como pudimos y así salimos

Desde aquellos inicios hasta hoy, han pasado 10 años, no pocas dificultades, muchas ganas y unas 80 personas que dejaron su impronta en la agrupación. Actualmente, el elenco cuenta con 15 artistas en escena, entre los que se cuentan varios de sus miembros originales, como la misma Flor, Sebastián Arnáez, Gabriel Soler, José Blasco, Fabricio Facchin e Ismael Albarracín.