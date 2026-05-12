El arte contemporáneo de Cuyo se muestra en Buenos Aires

El Museo de Bellas Artes Franklin Rawson llegó al Espacio de Arte Nacional de La Casa Nacional del Bicentenario por primera vez, con una exposición que reúne a más de 40 artistas de la región de Cuyo , consolidando la escena regional en la capital del país.

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La muestra, titulada "Confluencias. Red de identidades" , representa un hito para la gestión cultural de la región. Organizada por el MPBAFR en su 90 aniversario, y en conjunto con las carteras de cultura de San Juan, Mendoza y San Luis, la propuesta - inédita en su tipo - busca v isibilizar un recorte federal de las artes visuales contemporáneas -en este caso de Cuyo - en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Es la primera vez de una muestra de una región completa en el ámbito nacional. Para nosotros es muy importante. Ya hemos tenido articulación entre las provincias y estamos trabajando muy territorialmente, tratando de consolidar una escena desde el museo Franklin Rawson", destacó a DIARIO DE CUYO Emanuel Díaz Ruiz, director de la institución sanjuanina que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Lo importante es que se muestra un recorte del arte contemporáneo de tres provincias en el ámbito nacional y en el marco de un programa federal que tenemos en el Franklin Rawson Lo importante es que se muestra un recorte del arte contemporáneo de tres provincias en el ámbito nacional y en el marco de un programa federal que tenemos en el Franklin Rawson

El proyecto no es un hecho aislado, sino parte de un programa federal que el MPBA FR viene impulsando. Según Díaz Ruiz, el antecedente inmediato fue la presentación de Cuyo en ArteBA el año pasado. "Lo importante es que se muestra un recorte del arte contemporáneo de tres provincias en el ámbito nacional y en el marco de un programa federal que tenemos en el Franklin Rawson", agregó el director y curador de la muestra.

Una exposición federal

La exhibición, con texto curatorial de Díaz Ruiz, cuenta con obras de más de 40 artistas que dialogan entre sí, bajo la coordinación artística de Paola Alaimo (San Juan), Rodrigo Etem (Mendoza) y Romina Baigorria (San Luis). El diseño expositivo, a cargo de Mariana Juárez, permite un recorrido fluido por las estéticas actuales de la región.

Los artistas que exponen son:

San Juan: Alberto Sánchez Maratta, Ana Trella, Carolina Herrera, Cecilia Rabbi Baldi, Cimarrones, Gabriel Burkhardk, Jesús Ortiz, Marcos Díaz Rossi, Matías Ruarte, Natalia Segurado, Pablo Henríquez, Silvina Martínez, colectivo 18 Mundos.

Alberto Sánchez Maratta, Ana Trella, Carolina Herrera, Cecilia Rabbi Baldi, Cimarrones, Gabriel Burkhardk, Jesús Ortiz, Marcos Díaz Rossi, Matías Ruarte, Natalia Segurado, Pablo Henríquez, Silvina Martínez, colectivo 18 Mundos. Mendoz a: Clara Ponce, Daniel Bernal, Federico Calandria, Francisco Heredia, Franco Contreras, Inti Pujol, Juan Castillo, Laura Valdivieso, Mariana Barón, Omar Jury, Rodrigo Etem.

a: Clara Ponce, Daniel Bernal, Federico Calandria, Francisco Heredia, Franco Contreras, Inti Pujol, Juan Castillo, Laura Valdivieso, Mariana Barón, Omar Jury, Rodrigo Etem. San Luis: Celina Mundet, Chelco Rezzano, Federico Abrile, Fernanda Almanza, Laura Comatelli, Neda Olguin Frontini, Nicolás Morelli, Ro Pájaro, Romina Baigorria.

image Cuyo muestra su arte en Buenos Aires hasta el 21 de junio

La muestra "Confluencias", que proyecta el arte cuyano hacia todo el país, podrá visitarse con entrada libre en la Casa Nacional del Bicentenario hasta el próximo 21 de junio,