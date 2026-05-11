    • 11 de mayo de 2026 - 19:18

    Flor Vigna: "Me asustó con mi vida, me anunció la muerte"

    La cantante y bailarina habló sobre un problema de salud que le detectaron en una tomografía.

    Flor Vigna recibió una noticia inesperada que la preocupó.&nbsp;

    Flor Vigna recibió una noticia inesperada que la preocupó. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La reconocida artista Flor Vigna atraviesa un presente inesperado que puso en alerta a todos sus seguidores. En las últimas horas, confesó que pasó un mal momento y un gran susto por su salud tras recibir un diagnóstico médico que la obligó a frenar su vertiginosa rutina laboral y personal para priorizar su bienestar.

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    A través de un reto viral en sus redes sociales -"Qué no vas a envidiar nunca de mí"-, Vigna detalló que el hallazgo se produjo luego de someterse a una tomografía de control.

    ¿Qué pasó con su salud?

    “Me salió que tengo un quiste en la cabeza”, relató con total sinceridad. El impacto emocional fue inmediato, no solo por el descubrimiento en sí, sino por la crudeza con la que, según ella, se le comunicó la noticia: “Me asustó con mi vida, me anunció la muerte”, sentenció sobre el profesional que la atendió.

    Afortunadamente, la actriz aclaró que el cuadro no es grave. No obstante, deberá iniciar un proceso de controles estrictos y estudios complementarios para seguir de cerca la evolución del quiste. Este revés llega en un momento de gran apuesta profesional, donde la artista invirtió gran parte de sus ahorros en su carrera musical, lo que suma una presión económica y deudas a su situación actual.

    Pese a la angustia inicial, Flor se mostró resiliente y agradeció el apoyo constante de su comunidad digital. Por el momento, la prioridad absoluta será su salud, delegando compromisos para enfocarse en el descanso y los tratamientos necesarios para superar este difícil episodio.

    Mirá cómo contó Flor Vigna su situación

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