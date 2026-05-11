Convocatoria para artistas: relato de Martina Julieta Napolitano Pujol

Los inviernos en mi memoria solían ser tranquilos, podías quedarte observando por horas la nieve caer y los vidrios empañados. Donde el tiempo parece congelarse junto a las acequias de mi hermoso Mendoza. Podía pasarme horas con mi nariz pegada a la ventana y quedarme observando como caía la nieve.

Por otro lado, aquel invierno fue más helado y quedó marcado en mi memoria. Fue muy inoportuno, cada día traía consigo un suceso nuevo y una desaparición importante que dejaba una huella en mi corazón. Lo mismo que habia pasado en aquel entonces 2024. Qué los inviernos se sintieran así, era por algún motivo; las nubes se veían más esponjosas y delicadas desde cualquier punto de vista, no me dejaban ver lo que realmente sucedía en mi circulo

Sin embargo, algo pasaba. No podía hacer nada, se acercaba mal tiempo y era inevitable pensar en el cuándo y el cómo. Esos inviernos de jugar en la nieve, armar muñecos, de tirarnos en el piso creando angelitos y de patinar sobre hielo, se iban alejando. Se aproximaba la despedida de algo tan único, como la nieve misma pero menos serena. Así fue como en el 2024 mi alma presentía el fin de una paz interior y de ver el cielo excepcional que, por primera vez, me miraba sin decirme nada.

¡Los ángeles ya no me hablaban, ellos solían advertirme y prepararme (se acercaban en mis sueños)! ¡Pobres, ya me volví dependiente de ellos! Lamentablemente, dentro de mi sentía mucho dolor, se arrimaba lentamente las malas noticias y no podía cumplir el rol de admirar el clima, como tanto amaba.

Ese tiempo se había ido una parte de mí. No obtenía buenas noticias, me iba decayendo rápidamente. No gozaba de jugar en la nieve, no me bastaba con sentir el agua caer sobre mi rostro y pensar en la paz, que me generaba.

En el 2024 me hablaron los ángeles, se llamaban “Milagros y Sabrina” Eran dos personas, que brillaban, tan blancas como la nieve, con vestidos blancos y una voz suave y aguda. Me dijeron que un acontecimiento iba a pasar en mi vida. Pensé que lo iba a superar y así pasó... Se fue mi perra con ellas, una perra juguetona y grandota, también se fue un día gris... Se fue Mari, una persona generosa, empática y dulce con un gran corazón. Ella, era mi maestra de la secundaria, que se volvía una gran amiga. En último lugar, se fueron amigos. No faltó día en que abuse de la tristeza.

No quiero el mismo invierno. Amo las flores, que se mantienen en esa época. Amo la luna, como brilla en las noches grises, se ve reflejada atrás de las nubes y otras veces es tan grande, que la sientes al lado tuyo. Cada noche, es diferente.

No quería, no podía detenerlo, lo presentía como cuando presentí que mi hermano quería estar acompañado, porqué necesitaba compañía y no precisamente, que fuese yo.

Salía a la calle, el aire volaba mis cabellos de colores y no lo oía (el viento, hace ruido), Por lo general hacía un sonido suavecito, como cuando vas al mar. Era una señal ya me estaba resignando a seguir buscando y a esperar lo esperable; “Un mal invierno y un frío difícil de afrontar” Dejaba de pensar, como bien dije mis angelitos ya no me hablaban y les pedía por alguno en especial; “Qué el ángel más importante de todos, nunca de brillar” ...

Llegó el día, cerré los ojos y pedí un deseo desde el fondo de mi corazón: “Que no les pasara nada a mis seres queridos y si fuese algo malo, fuese para mí”. Abrí los ojos, seguí caminando como si nada pasara hacía mi casa. Cuando, me comenzó a seguir un perro labrador con un pelaje dorado, realmente muy bonito y atento (muy feliz se le veía) me movía la cola y me sacaba la lengua.

Éramos solo él y yo.

Llegué a la parada de micros, me senté y no parecía yo ¿Quizás tanto pensar en el mal día, me volvió loca? No, se apareció una visión. Era mi yo del futuro y del pasado. Me decían que no me equivocaba, no era un invierno común. Este era el que pertenecía a preocuparme por mí y no por otros. Asimismo, que no dejase de ser egoísta conmigo.

Cuando caigo en la realidad pensé en los ángeles, no se habían manifestado por qué no los quise ver. Mi pelo levantándose, el perro, el dolor de pecho... Al escuchar mi visión decidí dejar de buscar, un ¿Por qué? y disfrutar del clima, que tanto anhelaba.

Mi hermano, solía llamarme loca, porque le asustaba lo perspicaz que solía ser. Lo cual le respondía que me llamaban los ángeles, ellos creen en vos, como vos en ellos, si se los permites. Se vivía riendo y me dejaba sola, ya estaba acostumbrada.

Empecé a disfrutar de mi soledad y de aprender de todo. Debía ser egoísta y “madurar” eso era lo malo del tiempo. Dejar el pasado atrás para que me fortalezca y disfrutar del presente, esperar el futuro y no dejarse influenciar, simplemente estar atento.

Eso era... los inviernos me ponían nostálgica, aunque no debería sobre pensar en mi mente, ya que tiende a perderse como un laberinto sin salida. La mente puede ser engañosa, posesiva y más, si no ayuda para avanzar.

Los ángeles no frecuentan tanto como antes, pero ahora los siento al oír caer las hojas. “El ángel más importante de todos”, nunca dejará de brillar porqué los inviernos no son para sufrir sino para reflexionar lo hermosa que es la vida a pesar de las adversidades.

¡Feliz invierno!

Breve perfil de la autora

FOTO martina napolitano

Martina Julieta Napolitano Pujol nació el 10 de enero del 2000 en Mendoza capital. “Soy antes que nada las historias que leo y las que me animo a escribir”, se define.

Tiene 26 años y su vida, describe, es un “equilibrio constante entre el mundo de los Recursos Humanos y ese refugio de papel y tinta que me acompaña desde siempre”.

“Desde chica entendí que leer era una forma de viajar sin salir de mi provincia. Esa curiosidad me llevó inevitablemente a la escritura, que hoy es para mí una necesidad vital; el lugar donde encuentro el silencio para ordenar el caos y conectar con mi sensibilidad”, contó.

Con formación en la Fundación Universitas, “siempre miro la realidad con ojos de escritora, rescatando la belleza en lo cotidiano”, expresó.

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK