    • 9 de mayo de 2026 - 19:35

    Pampita y Benjamín Vicuña, suegros: Bautista se mostró con su novia

    La parejita asistió al estreno de "Secreto en la montaña", versión teatral que protagoniza el actor chileno, quien subió la foto a Instagram.

    Pampita, Bautista y Benjamín (imagen ensamblada por IA)

    Pampita, Bautista y Benjamín (imagen ensamblada por IA)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La escena mediática argentina se hizo eco del buen momento de Bautista Vicuña. El hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña oficializó su noviazgo durante el estreno de "Secreto en la montaña", la obra teatral de su padre. Entre flashes y abrazos, el joven de 18 años eligió este evento público para presentar a su pareja.

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    A pesar de pertenecer a una de las familias más buscadas por la prensa, Bautista siempre cultivó un perfil reservado. Sin embargo, la emoción del estreno en el Multiteatro fue el marco ideal para romper el misterio. Fue el propio Benjamín Vicuña quien, a través de sus redes sociales, compartió el orgullo de ver a su primogénito acompañado, agradeciéndole por estar presente en una noche tan especial para su carrera.

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    El propio Benjam&iacute;n Vicu&ntilde;a comparti&oacute; esta foto en sus redes, agradeci&eacute;ndole al hijo que tuvo con Pampita por asistir al estreno teatral

    El propio Benjamín Vicuña compartió esta foto en sus redes, agradeciéndole al hijo que tuvo con Pampita por asistir al estreno teatral

    La nuera de Pampita: ¿Quién es esa chica?

    Sobre la joven que conquistó el corazón del hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, se sabe que prefiere mantenerse alejada de la exposición masiva. Aunque su identidad permanece resguardada y no suele mostrarse en plataformas digitales, su presencia no pasó desapercibida.

    Con un estilo sobrio y moderno, lució un conjunto de top y blazer oscuro con jeans holgados, mostrando una gran complicidad y naturalidad frente a las cámaras que cubrían el evento. La pareja se mostró relajada y en sintonía, incluso coordinando sus estilos de inspiración "oversize".

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