La dura revelación de Carmen Barbieri con Pampita: "Tuve que interrumpir un embarazo porque podía morir"

La actriz y conductora Carmen Barbieri brindó recientemente una entrevista para el ciclo Lo de Pampita, con la conducción de la modelo Carolina Ardohaín, y en la charla compartió detalles inéditos y dolorosos sobre su pasado. Barbieri reveló que a los 39 años debió tomar la decisión de interrumpir un embarazo por complicaciones de salud.

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Barbieri, quien ya era madre de Federico Bal, explicó que al segundo mes de gestación comenzó a sufrir cuadros de presión arterial extremadamente altos . Según relató, su médico de confianza le advirtió que no llegaría al quinto mes y que el riesgo de fallecer era inminente tanto para ella como para el bebé.

"Fue horrible. Tuve que interrumpir el embarazo", confesó la artista, quien recientemente le comunicó este hecho a su hijo. La conductora detalló que, pese a su deseo de tener otro hijo, los 18 puntos de presión arterial hicieron que el procedimiento fuera una necesidad médica para salvar su vida.

Tras esa experiencia traumática, Barbieri decidió no intentar quedar embarazada nuevamente debido a los riesgos asociados a su edad y condición física en aquel entonces.

Esta revelación se suma a otros episodios complejos de salud que enfrentó, como su internación por COVID-19 en 2021.

El fin de la era Santiago Bal

Otro de los ejes de la entrevista fue su extensa y mediática relación con Santiago Bal. Barbieri describió la dificultad de mantener unida a una familia ensamblada y el profundo dolor que le causó la ruptura definitiva de su hogar.

La actriz admitió haber transitado etapas de mucha ira tras la separación, llegando a tener fantasías recurrentes sobre agredir a su exmarido. "El dolor te transforma en un monstruo que no sos, me costó un año y medio matar ese sentimiento", aseguró respecto al proceso de duelo.

Presente personal y celibato

En cuanto a su actualidad sentimental, la conductora de sorprendió al declarar que lleva aproximadamente 10 años sin mantener relaciones sexuales. Barbieri señaló que, a su edad, busca a alguien "especial" que posea humor, inteligencia y una situación económica estable para no tener que mantenerlo.

Incluso relató una experiencia fallida en aplicaciones de citas para famosos, donde los usuarios no creían que se trataba de la verdadera Carmen Barbieri.

Ante la desconfianza y el acoso posterior de algunos perfiles, la artista decidió abandonar las plataformas digitales de búsqueda de pareja.

Embed Carmen Barbieri en #LoDePampita: “Estoy cansada de mantener a los hombres”

Mirá la entrevista completa de #LoDePampita con Caro Ardohain en https://t.co/ANR5iqocgU pic.twitter.com/6vnS6fWLFs — infobae (@infobae) May 6, 2026

El vínculo con su hijo y el deseo de ser abuela

Finalmente, se refirió al presente de Federico Bal, quien superó un cáncer de intestino en 2020, hecho que fortaleció la fe católica de la actriz. Sobre la actual relación de su hijo con la conductora Evelyn Botto, Barbieri se mostró entusiasmada pero respetuosa de los tiempos de la pareja.

"Me gustaría ser abuela, pero no lo vuelvo loco a Fede", aclaró, enfatizando que lo más importante es que su hijo sea consciente en sus vínculos afectivos.