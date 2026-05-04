Hombre quemado en la Terminal: rebajaron la imputación y condenaron al "Pata de Mono" y sobreseyeron a "Pampita"

A casi dos meses de la impactante causa por el hombre que fue quemado detrás de la Terminal de Ómnibus de San Juan , la Justicia resolvió un giro clave: la Fiscalía bajó la imputación de tentativa de homicidio a lesiones graves, lo que permitió avanzar con un acuerdo de juicio abreviado.

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Como resultado, Hernán de Jesús Álvarez Maturano, alias “El Pata de Mono”, y Brisa Agostina Mallea González fueron condenados a un año y dos meses de prisión. En el caso de Álvarez Maturano, la pena será de cumplimiento efectivo en el penal debido a su condición de reincidente. En tanto, Mallea González recibió una condena condicional, por lo que recuperó la libertad.

En paralelo, Sofía Alaniz, conocida como “Pampita”, fue sobreseída y también quedó en libertad.

La resolución se concretó este lunes 4 de mayo en una audiencia realizada en la Sala 9 de Tribunales, donde el juez Diego Manuel Sanz homologó el acuerdo entre la UFI de Delitos Especiales, representada por el fiscal Francisco Pizarro y las defensas, a cargo del abogado Faustino Gélvez (por el "Pata de Mono") y la defensora oficial Sandra Leveque (por Mallea González y "Pampita").

De tentativa de homicidio a lesiones graves

Inicialmente, los tres habían sido imputados por intento de homicidio y enviados a prisión preventiva por tres meses, mientras se fijaba un plazo de seis meses para la investigación penal preparatoria.

En aquella audiencia, el fiscal Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Facundo Romero, había sostenido la calificación más grave en base a los elementos reunidos.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 11.48.28 (1) El juez Diego Manuel Sanz homologó el acuerdo y dictó la sentencia.

Sin embargo, con el avance de la causa, las partes acordaron recalificar el hecho como lesiones graves, lo que derivó en el acuerdo abreviado que evitó la realización de un juicio oral. La investigación no había hallado pruebas contra Alaniz, pero sí con el resto de los acusados. Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona, más otros elementos de prueba, pusieron al "Pata de Mono" y Mallea González como coautores del hecho.

El ataque detrás de la Terminal

El hecho ocurrió el lunes 2 de marzo, alrededor de las 21, en el sector sur de la Terminal, cerca del Comedor Rocco. Según la investigación, la víctima, Jaime Rafael Pérez, compartía una comida con los acusados cuando se desató una discusión.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Pérez fue rociado con una sustancia inflamable, alcohol etílico y luego prendido fuego. Tras el ataque, los agresores escaparon.

Gravemente herido, el hombre logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Guillermo Rawson, donde luego perdió el conocimiento. Posteriormente fue derivado al Hospital Marcial Quiroga. A los ocho días le dieron el alta y le declararon una incapacidad de 90 días. Según indicaron las fuentes judiciales, se perdió la evolución del paciente, debido a que dejó de asistir a las curaciones y controles médicos que debía hacerse por haber quedado con las vías respiratorias afectadas.