Tras los videos de la brutal golpiza, detuvieron al hombre acusado de amenazar de muerte a su ex pareja

Luego de casi seis meses de investigación, este martes detuvieron a Federico Nicolás Balbuena (34), acusado de propinarle una brutal golpiza y amenazar de muerte a su expareja, Camila Natalia. Se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de vionecia de género. Será indagado.

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La captura fue solicitada por la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar, especializada en violencia de género, apenas tres días después de que la víctima difundiera en redes sociales los videos de las agresiones.

Según pudo saber Infobae, la decisión se aceleró tras la incorporación de un nuevo fragmento de la filmación, que permitió “cerrar la secuencia completa de los hechos de violencia” que serán objeto de la denuncia.

La víctima declaró este martes y confirmó que no había vuelto a ser acosada ni agredida desde el allanamiento realizado a Balbuena en enero. También manifestó su malestar porque el Tribunal de Familia de Malvinas Argentinas le denegó la prórroga de la medida cautelar.

En ese contexto, Balbuena fue localizado en su domicilio, ubicado en un country de la zona, donde permanecía oculto, esposado y detenido por efectivos de la Policía Bonaerense de Pilar.

Una historia marcada por la violencia y denigración

Según reconstruyó la investigación, el agresor conoció a la víctima mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia. Mantuvieron una relación de pareja durante cinco años, de los cuales convivieron tres, hasta su separación en noviembre de 2024. Tras la ruptura, sin embargo, siguieron trabajando juntos.

Testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de un vínculo signado por situaciones de maltrato y denigración. La fiscalía tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que él la maltrataba y la denigraba delante de terceros.

En su historial judicial, Balbuena registra varios antecedentes: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual, radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

En el marco de la investigación actual, en enero de 2026 se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre. De acuerdo con las fuentes consultadas, la denunciante no refirió haber sido amenazada con armas de fuego.

Las imágenes aterradoras que revelaron el calvario

Todo comenzó este sábado cuando, la victima apeló a las redes sociales para denunciar la pesadilla que vivía desde hace varios meses: “Me cansé que nadie me escuche. (Balbuena) me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, contó la damnificada en un posteo que compartió en su perfil de la red social Facebook, junto a los videos que muestran la paliza que le propinó Balbuena en mayo de 2025 cuando se presentó en su domicilio reclamando un teléfono celular.

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Las brutales golpizas que sufrió Camila Natalia fueron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su departamento. Las mismas dan cuenta de la violencia y la saña con la que Balbuena la atacó. Ella recién se animó a denunciarlo meses después, en noviembre de 2025.

De acuerdo a lo que muestran las grabaciones que compartió la denunciante, uno de los violentos episodios ocurrió a plena luz del día, mientras Balbuena se disponía a abrir la ventana que da al balcón del domicilio. En ese momento, y en medio de una acalorada discusión, el atacante fijó su mirada en los ojos de Camila, la tomó de sus ropas y la arrojó al sillón del living.

Ya reducida, Camila no pudo defenderse del salvaje castigo de su ex, quien le comenzó a propinar golpes de puño mientras la sujetaba contra los almohadones.

La desesperante situación se trasladó a la cocina del departamento, donde Balbuena zamarreó a la víctima, la tironeó del pelo e intentó asfixiarla.

“Este COBARDE … es Federico Nicolás BALBUENA. HOY con varias Causas Penales, dos de ellas por Abuso Sexual… SIGUE LIBRE“, denunció Camila en su publicación, la cual se viralizó de inmediato.

“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. Quién me lo puede explicar??? Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.