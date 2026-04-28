La Corte confirmó la condena a la odontóloga que le extrajo 12 dientes a un niño sin consentimiento

La Corte de Justicia de San Juan rechazó el recurso de casación y dejó firme la sentencia contra Romina Pellice por una grave mala praxis ocurrida en 2017.

La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice, acusada de una grave mala praxis tras haberle extraído 12 dientes a un niño de cinco años sin el consentimiento de sus padres. Con esta decisión, el máximo tribunal provincial dejó firme la sentencia dictada en marzo de 2025.

El caso se remonta a 2017, cuando el menor -que hoy tiene 14 años- fue sometido a una intervención odontológica en la que se le realizaron múltiples extracciones sin la autorización familiar, lo que derivó en una causa judicial por lesiones culposas.

El 19 de marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra había condenado a Pellice a un año de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para ejercer la profesión. Se trató de la segunda sentencia en el expediente, ya que una resolución anterior había sido anulada por la propia Corte tras un recurso de la defensa.

Sin embargo, este martes la Sala Segunda del máximo tribunal rechazó un nuevo recurso de casación presentado por los abogados defensores y ratificó la condena. De esta manera, desestimó los planteos de la defensa y confirmó el fallo de la instancia inferior.

El expediente también involucra a María Gabriela Puigdegolas y fue impulsado por la querellante María Fernanda Lara, con el patrocinio del abogado Roberto Martín Lucero Mercado, en representación de la víctima, Juan Bautista Lucero Lara.