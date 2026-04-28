Tragedia en Sarmiento: un hombre murió y varias personas resultaron heridas tras el vuelco de un camión que transportaba cosechadores

Sucedió este martes por la mañana y se investigan las circunstancias del hecho.

Compartir







Un trágico siniestro vial conmocionó esta mañana al departamento Sarmiento, dejando como saldo una víctima fatal y una investigación en curso para esclarecer las causas del accidente. El hecho tuvo lugar en la zona conocida como Campo Vid, sobre calle Bufano, en la localidad de Las Lagunas, cuando un camión Mercedes Benz, que trasladaba a una cuadrilla de operarios (algunos viajaban en la cabina y otros en la caja del camión), volcó en la calzada.

De acuerdo con las primeras informaciones recolectadas en el lugar, el vehículo transportaba a diez trabajadores oriundos del departamento Caucete, quienes se dirigían a realizar sus tareas laborales habituales. Por razones que aún son motivo de análisis por parte del personal de criminalística y la justicia, el conductor habría perdido el control de la unidad mientras circulaba a alta velocidad, lo que derivó en el vuelco del camión.

image Como consecuencia directa del violento impacto, perdió la vida en el lugar un hombre de 28 años, identificado como Jorge Chávez, también domiciliado en Caucete, que cayó del camión y fue aplastado por el automotor. El conductor quedó detenido y fue identificado como Víctor Calivar de 58 años

El resto de las personas que viajaban en el camión resultaron con heridas de distinta consideración, pero ninguan -en un principio- revestía gravedad.