Sarmiento se prepara para la emblemática Fiesta del Cristo de la Quebrada

La comunidad sarmientina celebrará con una cabalgata, actos litúrgicos y un encuentro folclórico, el 1 de mayo.

El próximo viernes 1 de mayo, el departamento de Sarmiento se vestirá de gala para celebrar la tradicional Fiesta del Cristo de la Quebrada. El encuentro central tendrá lugar en el Predio de la Quebrada de la Flecha (Los Berros), convocando a fieles y familias para compartir una jornada de profunda fe.

La celebración comenzará temprano por la mañana con la "Cabalgata hacia el Cristo". Bajo el lema “Acompáñanos en este camino de devoción”, la columna de jinetes partirá a las 9:00 h desde el Predio de la Iglesia Virgen del Carmen, en la localidad de Los Berros. Este recorrido procesional promete ser un emotivo testimonio de la identidad y las raíces del pueblo sarmientino, uniendo a los participantes en un trayecto de oración y camaradería.

image La fiesta en la Quebrada de la Flecha convoca al pueblo de Sarmiento y de otros departamentos

Una vez en el predio de la Quebrada de la Flecha, la jornada continuará con una serie de actividades litúrgicas diseñadas para fortalecer la espiritualidad de los asistentes. El programa incluye la celebración de bautismos, la tradicional misa y una solemne procesión en honor al Cristo, momentos que representan el corazón de esta festividad religiosa.

Espectáculos artísticos Sin embargo, la devoción también dará paso al festejo popular. Los organizadores, encabezados por la Agrupación Gaucha Quebrada de la Flecha y con el auspicio de la Municipalidad de Sarmiento, han preparado una "Gran peña folclórica", con artistas locales. El escenario contará con la participación de diversas academias de baile, así como la actuación de artistas que pondrán ritmo a la tarde.