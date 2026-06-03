Sarmiento: saqueó una tienda de ropa femenina, pero no llegó lejos con el botín y terminó preso

La Justicia de San Juan condenó a Hugo Ramón Mercado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo , luego de que fuera sorprendido con la totalidad de la mercadería que había sustraído de una tienda de ropa femenina en Media Agua .

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La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado en el marco del legajo fiscal, impulsado por el fiscal Oscar Andrés Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón . Además, el tribunal declaró la reincidencia del acusado .

Juan Manuel García Castrillón y Oscar Andrés Ghilardi, funcionarios de la UFI Delitos Contra La Propiedad. Imagen recreada con IA.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 1 de junio de 2026, cuando Mercado llegó hasta el local de indumentaria femenina "ALAYA", ubicado en la localidad de Media Agua . Según la investigación, el delincuente rompió la vidriera del comercio, ingresó al interior y sustrajo alrededor de cincuenta prendas de vestir .

Las imágenes obtenidas a través de las cámaras de seguridad del CISEM fueron claves para identificar al sospechoso. Mediante el seguimiento de los registros fílmicos, los investigadores ubicaron a Mercado caminando por la zona de las calles Muro Bustos y Quiroga.

Cuando un móvil policial llegó al lugar para entrevistarlo, el hombre arrojó una bolsa de nylon de gran tamaño que llevaba consigo e intentó escapar corriendo. Sin embargo, fue perseguido y aprehendido a pocos metros por los efectivos policiales.

Dentro de la bolsa se encontraba toda la ropa sustraída del local comercial, lo que permitió recuperar la mercadería y restituirla posteriormente a su propietaria.

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Con las pruebas reunidas por la Fiscalía Delitos Contra La Propiedad y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, se acordó un juicio abreviado que concluyó con la condena de dos meses de prisión efectiva y la declaración de reincidencia de Mercado.