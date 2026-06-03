    • 3 de junio de 2026 - 13:03

    Sarmiento: saqueó una tienda de ropa femenina, pero no llegó lejos con el botín y terminó preso

    Había ingresado a una tienda de ropa femenina, en Sarmiento, tras romper la vidriera y fue detenido minutos después con toda la mercadería robada.

    Hugo Ramón Mercado, el detenido por el robo en una tienda de ropa femenina, en Sarmiento.&nbsp;

    Hugo Ramón Mercado, el detenido por el robo en una tienda de ropa femenina, en Sarmiento. 

    Foto:

    Por Germán González

    La Justicia de San Juan condenó a Hugo Ramón Mercado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo, luego de que fuera sorprendido con la totalidad de la mercadería que había sustraído de una tienda de ropa femenina en Media Agua.

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    La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado en el marco del legajo fiscal, impulsado por el fiscal Oscar Andrés Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón. Además, el tribunal declaró la reincidencia del acusado.

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    Juan Manuel Garc&iacute;a Castrill&oacute;n y Oscar Andr&eacute;s Ghilardi, funcionarios de la UFI Delitos Contra La Propiedad. Imagen recreada con IA.&nbsp;

    Juan Manuel García Castrillón y Oscar Andrés Ghilardi, funcionarios de la UFI Delitos Contra La Propiedad. Imagen recreada con IA.

    El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 1 de junio de 2026, cuando Mercado llegó hasta el local de indumentaria femenina "ALAYA", ubicado en la localidad de Media Agua. Según la investigación, el delincuente rompió la vidriera del comercio, ingresó al interior y sustrajo alrededor de cincuenta prendas de vestir.

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    El local de indumentaria, foco del hecho de inseguridad.&nbsp;

    El local de indumentaria, foco del hecho de inseguridad.

    Las imágenes obtenidas a través de las cámaras de seguridad del CISEM fueron claves para identificar al sospechoso. Mediante el seguimiento de los registros fílmicos, los investigadores ubicaron a Mercado caminando por la zona de las calles Muro Bustos y Quiroga.

    Cuando un móvil policial llegó al lugar para entrevistarlo, el hombre arrojó una bolsa de nylon de gran tamaño que llevaba consigo e intentó escapar corriendo. Sin embargo, fue perseguido y aprehendido a pocos metros por los efectivos policiales.

    Dentro de la bolsa se encontraba toda la ropa sustraída del local comercial, lo que permitió recuperar la mercadería y restituirla posteriormente a su propietaria.

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    Con las pruebas reunidas por la Fiscalía Delitos Contra La Propiedad y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, se acordó un juicio abreviado que concluyó con la condena de dos meses de prisión efectiva y la declaración de reincidencia de Mercado.

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