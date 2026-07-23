Sarmiento le da una segunda vida a la basura: lanza una iniciativa que premia el compromiso ambiental

En la era del consumo masivo, la gestión de los residuos sólidos urbanos se ha convertido en uno de los desafíos ambientales más urgentes para las comunidades. En este marco, el municipio de Sarmiento puso en marcha una campaña de concientización que busca generar el compromiso de los vecinos.

Conscientes de que el cuidado del entorno se construye entre todos, el municipio de Sarmiento, a través de su Dirección de Producción y Medio Ambiente , continúa dando pasos firmes para promover hábitos sustentables entre los vecinos.

Bajo la premisa de que reciclar es un compromiso de todos, se llevará a cabo una jornada especial de educación y acción ambiental en la localidad de Los Berros , donde se premiará de forma directa el esfuerzo de la comunidad por la separación de residuos.

Esta iniciativa, además de recolectar muchos kilos de materiales reciclables en un día, también busca sentar las bases de una rutina perdurable. Entregar contenedores aptos para la separación doméstica permite que las familias incorporen de manera más práctica y ordenada el hábito de clasificar sus desechos día a día.

El equipo de la Dirección de Producción y Medio Ambiente estará presente durante toda la mañana para asesorar a los vecinos, resolver dudas sobre qué materiales son reciclables y cómo prepararlos correctamente antes de entregarlos.

Construir un Sarmiento más limpio, verde y comprometido no es tarea de unos pocos: requiere de la suma de pequeños esfuerzos cotidianos. ‘Cotidianamente generamos kilos de desechos que, si terminan todos en el mismo contenedor, sofocan los basurales, contaminan el suelo y desperdician recursos valiosos. Pero, la solución a gran parte de esta problemática empieza en un lugar muy cotidiano: la cocina de nuestras casas’, dijeron desde el municipio de Sarmiento.

La separación en origen, es decir la clasificación manual de la basura en el momento exacto en que se genera, es el primer eslabón fundamental de la cadena del reciclaje. Cuando se toma un minuto para separar el plástico, el cartón, el vidrio y el metal de los restos orgánicos, se transforma un "problema de basura" en una oportunidad de economía circular.

Importancian de la separación en origen