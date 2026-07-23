La UNSJ y un dato histórico: la cordillera registra la nevada más importante en 25 años

La Universidad Nacional de San Juan revela que el evento, originado en el Océano Pacífico por el calentamiento de las aguas, promete aliviar la crisis hídrica.

El fenómeno lleva más de una semana de desarrollo continuo. A alturas superiores a los 3.900 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas se mantienen de manera constante por debajo de los cero grados.

La alta cordillera sanjuanina es escenario de un evento meteorológico inusual y sin precedentes cercanos. Se trata de un "río atmosférico", un frente cargado de un nivel de humedad extraordinario proveniente del Océano Pacífico que, al chocar con las bajas temperaturas de los Andes, se transforma en intensas precipitaciones en estado sólido. Según especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), se posiciona como el fenómeno nival más importante registrado en la provincia en el último cuarto de siglo.

El fenómeno lleva más de una semana de desarrollo continuo. A alturas superiores a los 3.900 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas se mantienen de manera constante por debajo de los cero grados. Esta condición es clave, ya que la nieve que cae día a día va protegiendo y consolidando las capas acumuladas en las jornadas previas, asegurando una reserva hídrica de gran magnitud para la provincia.

El origen: El Niño y el calentamiento del Pacífico Desde el área de investigación de la UNSJ explicaron que el clima de la provincia está regulado por dos centros anticiclónicos (Atlántico y Pacífico), pero el monitoreo de la alta cuenca cordillerana sigue de cerca el fenómeno ENOS (El Niño - La Niña) en el Pacífico Ecuatorial.

Actualmente, las aguas del Pacífico registran temperaturas por encima de lo normal, con proyecciones de que continúen en aumento hacia el mes de diciembre. Esta mayor temperatura genera una evaporación masiva que alimenta la formación de estos gigantescos ríos atmosféricos, cuyo contenido de agua en las nubes supera ampliamente el caudal de cualquier río terrestre conocido.

Eficiencia hídrica: la advertencia de los especialistas A pesar del optimismo que genera este temporal histórico en medio de años de sequía estructural, desde la casa de altos estudios hicieron un fuerte llamado a la prudencia. Las autoridades e investigadores advirtieron que este evento no debe llevar al error de relajar el consumo de agua.