Cáritas lanzó una colecta por las intensas nevadas en la cordillera: cómo y dónde colaborar

Las intensas precipitaciones y nevadas que azotan la alta montaña sanjuanina no solo dejaron imágenes históricas en la cordillera, sino también graves complicaciones para decenas de familias de las zonas más alejadas de la provincia. Ante este escenario, Cáritas San Juan activó un operativo de emergencia y lanzó una colecta solidaria urgente para hacer llegar asistencia a los departamentos más golpeados, como Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil.

La UNSJ y un dato histórico: la cordillera registra la nevada más importante en 25 años

Cáritas de la Parroquia del Valle de Rawson asiste a decenas de familias con un ropero comunitario

Desde la institución apelan una vez más a la solidaridad de la comunidad sanjuanina para juntar insumos prioritarios que permitan mitigar las bajas temperaturas y contener las filtraciones en los hogares.

Para responder de forma inmediata a la emergencia habitacional y climática, se solicitan los siguientes elementos:

Protección y abrigo: Frazadas, mantas térmicas, camperas, gorros, guantes y bufandas. (Se pide que la ropa esté limpia y en buen estado para su entrega inmediata).

Aislantes habitacionales: Rollos de nylon grueso para impermeabilizar techos y frenar el ingreso de agua por el deshielo o las lluvias.

Climatización: Estufas eléctricas, caloventores y radiadores que se encuentren en correcto funcionamiento.

Dónde llevar las donaciones y horarios de recepción

Las donaciones se reciben en la sede central de la institución en Capital:

Dirección: Calle Güemes 936 Sur (entre Belgrano y Mariano Moreno, Capital).

Plazo de recepción: La campaña mantendrá la recolección abierta hasta este miércoles al mediodía, momento en que saldrá el primer envío de ayuda hacia la zona cordillerana.