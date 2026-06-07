Impactante video en Media Agua: un auto se incrustó contra una casa, ¿accidente o venganza?

Vecinos aseguran que detrás del choque habría existido un conflicto previo entre dos personas y que el conductor habría estado alcoholizado.

Un violento episodio ocurrido en Media Agua, departamento Sarmiento, quedó registrado por cámaras de seguridad y generó conmoción entre los vecinos de la zona. Las imágenes muestran el momento en que un automóvil termina incrustado contra el frente de una vivienda, causando importantes daños materiales en el ingreso de la propiedad.

Aunque en un primer momento podría interpretarse como un siniestro vial, las circunstancias que rodean al hecho abren otras hipótesis. Según informó el portal Sarmiento Web, existiría un conflicto previo entre dos personas que podría estar relacionado con lo ocurrido.

En los videos que comenzaron a circular se observa una situación de tensión instantes antes del impacto. Segundos después, el vehículo avanza y termina chocando contra la vivienda, en una secuencia que ahora es motivo de análisis por parte de quienes investigan el caso.

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De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el episodio estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas. Algunos vecinos señalaron que el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol y que, antes de impactar contra la casa, habría dirigido el vehículo hacia un hombre que se encontraba en la puerta del domicilio.