Consternación por fatal accidente de un colectivo que viajaba con una delegación de danza

Las primeras hipótesis apuntan a una falla mecánica en el sistema de frenos del colectivo.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el estado de Santa Catarina, Brasil, dejó como saldo tres ciudadanos paraguayos fallecidos y varios heridos, luego de que un colectivo con 67 pasajeros volcara y cayera por un barranco.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo, de patente paraguaya, transportaba a una delegación de danza proveniente de Colonia Independencia, en el departamento de Guairá, cuando, presuntamente, sufrió una falla en el sistema de frenos, provocando el siniestro.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Nelly Peralta de Rojas (75 años), Blanca Chamorro Resquín (48) y Guadalupe Garcete Resquín (8), quienes eran familiares del intendente de Colonia Independencia, José Resquín.

Tras el accidente, equipos de emergencia brasileños desplegaron un importante operativo para asistir a los pasajeros y trasladar a los heridos a distintos centros de salud de la zona.