Sarmiento se sumó al Relevamiento Pyme para asesorar sobre herramientas de financiamiento

Cuando se anunció el Relevamiento Emprendedor 2026, la Municipalidad de Sarmiento fue una de las instituciones que se sumó como aliada estratégica de la Dirección de Pymes y Emprendedores. En ese marco, el intendente Alfredo Castro recibió los kits que incluyen un QR de escritorio, un QR de gran tamaño, un instructivo informativo y flyers.
De esta manera, en la oficina de Desarrollo Económico Local, ubicada en calle Barboza (Media Agua), se brindará asesoramiento acerca de las distintas herramientas de asistencia técnica y financiera de Agencia Calidad San Juan. Además, los emprendedores sarmientinos encontrarán un código QR para sumarse al Relevamiento Emprendedor.
Las acciones propuestas desde el programa San Juan Emprende responden al pedido concreto del gobernador Marcelo Orrego de estimular la generación de empleo genuino en la provincia. Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se siguen impulsando políticas que tienen como objetivo trabajar en el San Juan del futuro.