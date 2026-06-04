En el marco del programa San Juan Emprende, la oficina de Desarrollo Económico ubicada en Sarmiento funcionará como punto de asesoramiento para los emprendedores de este departamento.

Sarmiento se sumó al Relevamiento Pyme para asesorar sobre herramientas de financiamiento

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Cuando se anunció el Relevamiento Emprendedor 2026, la Municipalidad de Sarmiento fue una de las instituciones que se sumó como aliada estratégica de la Dirección de Pymes y Emprendedores. En ese marco, el intendente Alfredo Castro recibió los kits que incluyen un QR de escritorio, un QR de gran tamaño, un instructivo informativo y flyers.

De esta manera, en la oficina de Desarrollo Económico Local, ubicada en calle Barboza (Media Agua), se brindará asesoramiento acerca de las distintas herramientas de asistencia técnica y financiera de Agencia Calidad San Juan. Además, los emprendedores sarmientinos encontrarán un código QR para sumarse al Relevamiento Emprendedor.