Cata San Juan 2026 se presenta en La Rural y abre su convocatoria nacional

La vitivinicultura sanjuanina volverá a ocupar un lugar destacado en Buenos Aires con la presentación del XXXVIII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2026 . El lanzamiento será este viernes 24 de julio, a las 16, en el marco de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se desarrolla en La Rural de Palermo.

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El encuentro tendrá lugar en el auditorio del Centro de Capacitación y Negocios del Agro, ubicado dentro del Pabellón Azul. Allí se darán a conocer los detalles de la nueva edición y quedará habilitada la inscripción para bodegas y enólogos de todo el país .

La organización está a cargo del Consejo Profesional de Enólogos, el Centro de Enólogos de San Juan y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación provincial. También acompañan la Cámara de Vitivinicultura y la Cámara de Bodegueros de San Juan.

La edición 2026 se desarrollará bajo el lema “Donde los valles se encuentran” , una propuesta que busca representar la diversidad de las principales regiones vitivinícolas argentinas: Norte, con los Valles Calchaquíes; Litoral, representado por Entre Ríos; Atlántico, con Buenos Aires; Patagonia y Cuyo.

La Cata San Juan presentará su 38ª edición en La Rural de Palermo y abrirá la convocatoria para bodegas de todo el país.

Podrán participar todas las bodegas del país que se encuentren inscriptas ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura, además de los elaboradores de Vinos de Autor . Las bases, condiciones y el formulario para presentar las muestras estarán disponibles a través de los canales digitales del Consejo Profesional de Enólogos de San Juan.

La ceremonia de premiación está prevista para octubre, aunque la fecha y el lugar todavía deberán ser confirmados por la organización.

Casi cuatro décadas distinguiendo a los mejores vinos

La Cata San Juan nació en 1988 con el objetivo de reconocer la calidad de los vinos argentinos y fortalecer la proyección de la producción sanjuanina. Desde entonces, el concurso se realizó de manera ininterrumpida y se convirtió en uno de los certámenes más tradicionales del sector.

Cada muestra es evaluada mediante una cata a ciegas, por lo que los integrantes del jurado desconocen la marca y la procedencia del vino analizado. La evaluación está a cargo de enólogos, sommeliers y especialistas, bajo estándares de la Organización Internacional de la Viña y el Vino y con un sistema de puntuación digital que busca garantizar precisión y transparencia.

Obtener una medalla en este concurso representa para las bodegas no solo un reconocimiento a la calidad de sus etiquetas, sino también una posibilidad de ganar visibilidad, prestigio y nuevas oportunidades comerciales.

La presentación en La Rural marcará así el inicio formal de una nueva edición del certamen, con San Juan nuevamente como punto de encuentro de los vinos elaborados en las distintas regiones del país.