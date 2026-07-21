Productores sanjuaninos podrán inscribirse a un sistema para exportar uva fresca a Brasil

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se informó que continúa abierta la inscripción al Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) del SENASA, una herramienta clave para la comercialización de uva fresca en el mercado interno y el acceso al mercado brasileño.

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El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informa a los productores de uva fresca de la provincia que se encuentra abierta la inscripción al Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), requisito indispensable para comercializar uva fresca en el mercado interno y exportar a Brasil bajo las condiciones establecidas por la normativa fitosanitaria vigente.

El plazo para realizar la inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de agosto de 2026 y está dirigido a establecimientos productivos de las provincias de San Juan y Mendoza.

La adhesión al Sistema de Mitigación de Riesgo permite que los establecimientos habilitados comercialicen uva fresca sin necesidad de aplicar el tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo para el control de la plaga Lobesia botrana, siempre que se cumplan las medidas de prevención y monitoreo previstas por el programa.

La inscripción deberá efectuarse a través de la plataforma SIGTrámites del SENASA, ingresando mediante el portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y adhiriendo el servicio correspondiente.

Asimismo, los centros de empaque, frigoríficos, establecimientos de distribución y fraccionadores que reciban fruta proveniente de establecimientos adheridos al sistema deberán inscribirse en el SMR con una anticipación mínima de 15 días respecto del ingreso de la producción.