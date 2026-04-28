    • 28 de abril de 2026 - 10:33

    Condenaron a un chacarero a 6 meses de prisión condicional por mostrarle los genitales a una nena de 8 años

    El acusado reconoció el hecho en un juicio abreviado. La víctima tenía 8 años al momento del episodio.

    Chacarero condenado.

    Chacarero condenado.

    Foto:

    Un chacarero fue condenado a seis meses de prisión condicional por el delito de exhibiciones obscenas, en perjuicio de una menor de edad, en un hecho ocurrido en septiembre del 2025 en el departamento Pocito. La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado, en el que el imputado admitió su responsabilidad.

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    Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó que el episodio ocurrió cuando la niña se encontraba jugando en el fondo de una vivienda, en inmediaciones de un corral. En ese contexto, el acusado —una persona conocida del entorno familiar— salió de un baño externo y, tras advertir la presencia de la menor, se bajó los pantalones y le exhibió sus genitales.

    También destacaron que la denuncia fue radicada por un familiar directo y que, durante la investigación, se realizaron entrevistas en Cámara Gesell y pericias psicológicas que resultaron consistentes con el testimonio de la menor. “Los informes profesionales dan cuenta de indicadores compatibles con una situación de vulnerabilidad y con el hecho denunciado”, agregó.

    Finalmente, el imputado fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional.

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