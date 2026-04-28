Condenaron a 20 años de prisión a un hombre por abuso sexual sin contacto físico: utilizaba las redes sociales para someter a una niña

Un Tribunbal entendió que el sujeto manipuló a la menor para las vejaciones.

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El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón dictó una sentencia de alto impacto jurídico y social al condenar a un hombre a 20 años de cárcel por una serie de delitos sexuales cometidos contra una niña durante más de tres años, mediante redes sociales, mensajería instantánea y videollamadas. Los jueces que emitieron el fallo sin precedentes son Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez, porque reconocieron que puede existir abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico y a través de medios digitales.

El agresor, identificado como Orlando Tristán Novillo, sometió a la víctima a un dominio psicológico, amenazas y coacción que la obligaron a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo. La investigación fue llevada adelante por los fiscales Claudio Oviedo, Marisa Monti y Patricio Pagani, integrantes de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial Morón.

Según se acreditó en el juicio, el ahora condenado manipuló a la víctima desde que tenía 12 años, utilizando identidades falsas y ocultando su verdadera condición de adulto. Las fuentes agregaron que, a lo largo del tiempo, la sometió a un esquema de intimidación constante, amenazas de difusión de material íntimo, exigencias sexuales y videollamadas de contenido explícito, logrando un control sostenido de su voluntad.

“Durante ese período, la víctima permaneció sometida a una situación de control y coacción permanente durante más de tres años, lo que en los hechos configuró un verdadero cautiverio de carácter psicológico y digital”, destacaron.