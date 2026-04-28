    • 28 de abril de 2026 - 09:21

    Condenaron a 20 años de prisión a un hombre por abuso sexual sin contacto físico: utilizaba las redes sociales para someter a una niña

    Un Tribunbal entendió que el sujeto manipuló a la menor para las vejaciones.

    El caso tuvo una alta repercusión.

    El caso tuvo una alta repercusión.

    Foto:

    El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón dictó una sentencia de alto impacto jurídico y social al condenar a un hombre a 20 años de cárcel por una serie de delitos sexuales cometidos contra una niña durante más de tres años, mediante redes sociales, mensajería instantánea y videollamadas. Los jueces que emitieron el fallo sin precedentes son Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez, porque reconocieron que puede existir abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico y a través de medios digitales.

    Leé además

    El sujeto acusado de abuso sexual contra su hija.

    Lo denunciaron por abuso sexual contra su hija adolescente y la madre lo justificó: "Él paga la comida"
    La denuncia por abuso sexual en una categoría de Rosario Central obligó a la intervención inmediata del club y de la Justicia. 

    Grave denuncia en Rosario Central: suspendieron las actividades de Inferiores por un caso de abuso sexual

    El agresor, identificado como Orlando Tristán Novillo, sometió a la víctima a un dominio psicológico, amenazas y coacción que la obligaron a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo. La investigación fue llevada adelante por los fiscales Claudio Oviedo, Marisa Monti y Patricio Pagani, integrantes de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial Morón.

    Según se acreditó en el juicio, el ahora condenado manipuló a la víctima desde que tenía 12 años, utilizando identidades falsas y ocultando su verdadera condición de adulto. Las fuentes agregaron que, a lo largo del tiempo, la sometió a un esquema de intimidación constante, amenazas de difusión de material íntimo, exigencias sexuales y videollamadas de contenido explícito, logrando un control sostenido de su voluntad.

    “Durante ese período, la víctima permaneció sometida a una situación de control y coacción permanente durante más de tres años, lo que en los hechos configuró un verdadero cautiverio de carácter psicológico y digital”, destacaron.

    El perfil del condenado revela una persistencia delictiva en el tiempo: registra condenas en 2008, 2012 y 2017 por hechos similares. Además obtuvo datos de tarjetas y documentación personal para realizar operaciones ilegales, cuya trazabilidad permitió su identificación. El depravado cometió los hechos estando preso en un penal bonaerense.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Dos de los cinco detenidos.

    Operativo en Catamarca: detienen a cinco hombres por abuso sexual, entre ellos sanjuaninos

    El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024. 

    Siete años de prisión para un sanjuanino por almacenar y distribuir más de 1.500 archivos de abuso infantil

    Chacarero condenado.

    Condenaron a un chacarero a 6 meses de prisión condicional por mostrarle los genitales a una nena de 8 años

    Captura de video, gentileza Canal 13.

    Tragedia en Sarmiento: un hombre murió y varias personas resultaron heridas tras el vuelco de un camión que transportaba cosechadores