Grave denuncia en Rosario Central: suspendieron las actividades de Inferiores por un caso de abuso sexual

La presentación fue anónima. Rosario Central convocó a entrenadores, coordinadores y padres para investigar el caso que afecta a chicos de la categoría 2013.

La denuncia por abuso sexual en una categoría de Rosario Central obligó a la intervención inmediata del club y de la Justicia.

Grave denuncia en Rosario Central: suspendieron la actividad de la categoría 2013 y activaron un protocolo de actuación por una denuncia de abuso a menores. La presentación fue anónima y se radicó en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Rosario. El club tomó medidas urgentes, convocó a entrenadores, coordinadores y padres para investigar el caso.

Por el momento, la dirigencia del club Canalla no dio más precisiones del caso. Teniéndose en cuenta que se trata de menores de edad, se pusieron en contacto con las autoridades pertinentes en esa área a nivel provincial.

Por el momento no hay una denuncia radicada en la Fiscalía. El caso se está tramitando a través de la Secretaría de niñez de la Provincia Santa Fe.

El comunicado de Rosario Central Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada.

También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo.