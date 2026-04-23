    • 23 de abril de 2026 - 15:39

    El empresario Julio Omar Calivar fue extraditado de Chile a San Juan por las causas de presuntos abusos sexuales

    La medida dispuso el traslado del imputado desde Chile, donde permanecía prófugo desde 2019, y habilita la reactivación del proceso penal por denuncias de una menor y dos familiares.

    Julio Omar Calivar estuvo detenido en Chile.

    Julio Omar Calivar estuvo detenido en Chile.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual, la Justicia resolvió ordenar la extradición del empresario Julio Omar Calivar a San Juan, donde deberá responder por múltiples denuncias en su contra. La medida judicial permitió concretar su traslado desde Santiago de Chile, lugar donde había sido detenido tras permanecer varios años prófugo.

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    Según consta en la resolución, el imputado se encontraba evadido de la jurisdicción desde 2019, circunstancia que había impedido el avance de diversas diligencias probatorias oportunamente solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Su localización en el exterior motivó la activación de mecanismos de cooperación internacional, que culminaron con su detención y posterior envío al país.

    La causa tuvo origen en la denuncia formulada por un matrimonio, quienes acusaron a Calivar de haber cometido abusos contra su hija de 12 años durante un encuentro familiar. La menor prestó declaración en sede judicial y ratificó su testimonio mediante el dispositivo de Cámara Gesell, considerado un elemento de relevancia en este tipo de investigaciones.

    Posteriormente, se incorporaron nuevas presentaciones en el expediente. Dos familiares del acusado, ambas mayores de edad, manifestaron haber sido víctimas de abusos sexuales reiterados. En uno de los casos, la denunciante indicó que habría tenido un hijo como consecuencia de una presunta violación, ofreciendo someterse a estudios genéticos a fin de acreditar sus dichos.

    Frente a la gravedad de los hechos, la Fiscalía había impulsado distintas medidas de prueba, entre ellas evaluaciones psicológicas orientadas a determinar la existencia de indicadores compatibles con situaciones de violencia sexual, así como la realización de análisis de ADN. Asimismo, se había requerido la acumulación de las denuncias en un mismo proceso, dada la conexidad de los hechos investigados.

    La resolución que ordena la extradición destaca la necesidad de garantizar la sujeción del imputado al proceso penal y posibilitar la continuidad de la investigación. Con su arribo a la provincia, Calivar quedó a disposición de la Justicia, que deberá retomar las diligencias pendientes y avanzar en la sustanciación de la causa.

    De este modo, el expediente ingresó en una nueva etapa procesal, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

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