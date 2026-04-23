Intentó robar en una cerámica de Rawson, escapó por una pared de más de 3 metros y cayó detenido

Un intento de robo en Cerámica San Lorenzo, en Rawson , terminó con un detenido y otro sospechoso prófugo, luego de que ambos fueran sorprendidos en pleno delito por la Policía. Fue puesto a disposición del Sistema Especial de Flagrancia, bajo la coordinación de Francisco Micheltorena y Virginia Branca .

El hecho ocurrió el 22 de abril, alrededor de las 16:30 , en el local “Cerámica San Lorenzo”, ubicado sobre calle Vidart al 686. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, dos hombres ingresaron al predio y se dirigieron al sector trasero, donde se almacenan materiales.

Al arribar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo encontraron a los sospechosos en plena maniobra: uno de ellos estaba arriba de una pared medianera que da a calle Guayaquil, mientras que el otro, dentro del predio, le pasaba un caño de gran tamaño con intenciones de sustraerlo.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar . El sujeto que estaba sobre la pared, de unos 3,20 metros de altura, logró huir, mientras que el otro fue reducido y detenido en el lugar. Fue identificado como Alfredo Daniel Ochoa, de 33 años .

De acuerdo a la investigación, los implicados habrían escalado el cierre perimetral del comercio, que posee una altura similar, para ingresar y luego intentar retirarse con el elemento sustraído. El objeto en cuestión era un caño rojo de aproximadamente 4,41 metros de largo, que finalmente fue secuestrado.

La causa fue caratulada como “tentativa de hurto agravado por escalamiento”, bajo las disposiciones de los artículos 42 y 163 inciso 4° del Código Penal. El detenido quedó a disposición del sistema de Flagrancia, mientras continúa la búsqueda de su cómplice.