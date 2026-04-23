Joven baleada en Rawson: buscan imputar al "Gatillo Fácil" por intento de homicidio y robo

La investigación por el violento ataque a una joven baleada en Rawson avanza con un objetivo claro: imputar por intento de homicidio y robo a José Miguel Garramuño. El "Gatillo Fácil" se presentó este jueves frente al juez por balear a una joven en medio de un robo en Rawson.

Detuvieron a un sospechoso por el ataque de motochorros que dejó a una joven baleada por la espalda en San Juan

Joven baleada en Rawson: "El Gatillo Fácil", quién es el detenido que ya sumó su tercer hecho de sangre

El fiscal Leonardo Villalba pidió un plazo de un año para profundizar la causa y consolidar las pruebas contra el acusado, un viejo conocido de la Justicia por su historial ligado al uso de armas de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 de la madrugada en el barrio Güemes. Micaela Alfaro, de 20 años, caminaba junto a su pareja hacia una parada de colectivo cuando fueron sorprendidos por dos motochorros. El intento de robo derivó en un forcejeo y, en cuestión de segundos, uno de los atacantes abrió fuego. Se escucharon entre dos y tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de la joven, a la altura de la zona lumbar.

El parte médico confirmó lesiones de consideración: daño en el colon y compromiso óseo en la columna, con afectación en la quinta vértebra.

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Tras el ataque, los delincuentes escaparon con el celular y la cartera de la víctima. Sin embargo, el avance de la investigación permitió identificar a Garramuño como el principal sospechoso. La propia Alfaro lo reconoció en rueda, un elemento clave que lo ubicó en la escena del crimen.

La detención se concretó el 16 de abril pasado en inmediaciones de Avenida Benavídez, en Villa del Sur, Chimbas. En ese momento, el acusado llevaba dos armas ocultas en una tela: una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada y once cartuchos en el cargador, y un revólver calibre 22 largo completamente cargado.

El prontuario de Garramuño refuerza la hipótesis fiscal. Con más de una década de antecedentes, su alias no es casual: los investigadores lo vinculan a reiterados episodios donde las víctimas fueron atacadas a tiros, incluso por la espalda, una modalidad que vuelve a aparecer en este caso.

Con estos elementos, la Fiscalía busca avanzar en una imputación firme en una causa que expone, una vez más, la violencia armada en hechos de inseguridad y la reincidencia de delincuentes con antecedentes graves.