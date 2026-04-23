    • 23 de abril de 2026 - 13:28

    Joven baleada en Rawson: buscan imputar al "Gatillo Fácil" por intento de homicidio y robo

    El "Gatillo Fácil" se presentó este jueves frente al juez por balear a una joven en medio de un robo. Fiscalía solicitó un plazo de investigación por un año.

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    El principal sospechoso de dejar a una joven baleada en Rawson, en medio de un robo, fue detenido en Avenida Benavídez, a la altura de la Villa del Sur, en Chimbas, el jueves 16 de abril de 2026. Quedó aprehendido por Flagrancia, por portación de armas de fuego. 

    Joven baleada en Rawson: "El Gatillo Fácil", quién es el detenido que ya sumó su tercer hecho de sangre
    La joven Micaela Alfaro, baleada durante un asalto en Rawson, evolucionó en su estado de salud y pasó a una sala de terapia intermedia. Debe identificar a su agresor mediante una rueda de reconocimiento en los próximos días. Imagen editada con IA. 

    Detuvieron a un sospechoso por el ataque de motochorros que dejó a una joven baleada por la espalda en San Juan

    El fiscal Leonardo Villalba pidió un plazo de un año para profundizar la causa y consolidar las pruebas contra el acusado, un viejo conocido de la Justicia por su historial ligado al uso de armas de fuego.

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    El violento hecho en Rawson

    El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 de la madrugada en el barrio Güemes. Micaela Alfaro, de 20 años, caminaba junto a su pareja hacia una parada de colectivo cuando fueron sorprendidos por dos motochorros. El intento de robo derivó en un forcejeo y, en cuestión de segundos, uno de los atacantes abrió fuego. Se escucharon entre dos y tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de la joven, a la altura de la zona lumbar.

    El parte médico confirmó lesiones de consideración: daño en el colon y compromiso óseo en la columna, con afectación en la quinta vértebra.

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    Tras el ataque, los delincuentes escaparon con el celular y la cartera de la víctima. Sin embargo, el avance de la investigación permitió identificar a Garramuño como el principal sospechoso. La propia Alfaro lo reconoció en rueda, un elemento clave que lo ubicó en la escena del crimen.

    La detención se concretó el 16 de abril pasado en inmediaciones de Avenida Benavídez, en Villa del Sur, Chimbas. En ese momento, el acusado llevaba dos armas ocultas en una tela: una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada y once cartuchos en el cargador, y un revólver calibre 22 largo completamente cargado.

    El prontuario de Garramuño refuerza la hipótesis fiscal. Con más de una década de antecedentes, su alias no es casual: los investigadores lo vinculan a reiterados episodios donde las víctimas fueron atacadas a tiros, incluso por la espalda, una modalidad que vuelve a aparecer en este caso.

    Con estos elementos, la Fiscalía busca avanzar en una imputación firme en una causa que expone, una vez más, la violencia armada en hechos de inseguridad y la reincidencia de delincuentes con antecedentes graves.

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