Trabajo articulado y decenas de personas enfocadas en el bienestar de Rawson, la tarea de una de las pocas áreas que incluye Diversidad en su agenda

Rawson destaca por ser uno de los departamentos más poblados del Gran San Juan y alrededores. Debido a esto, las acciones que desarrolle el gobierno municipal en pos del bienestar comunal son más que importantes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Una de las áreas de trabaja a diario asistiendo, apoyando y conteniendo es la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, una de las piezas fundamentales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral.

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Cleo Ceballos es la coordinadora del equipo de Mujer, Género y Diversidad. Bajo la mirada y el seguimiento de Laura Montero, quien es directora de Familia y Promoción Social, una de las áreas cruciales de la Secretaría, comentaron cómo es la labor que realizan, donde el trabajo articulado con el resto de las áreas es fundamental para brindar respuestas y soluciones a los requerimientos de los vecinos.

“Es un área que comprende al ser humano desde que nace hasta que es adulto mayor, pasando por la niñez y todas las etapas. También todo lo que tiene que ver con género, diversidad, la parte social, jurídica, inserción laboral y capacitaciones de distinta índole” , comenta Laura.

Que el género y la diversidad sean parte de la agenda no es un dato menor, teniendo en cuenta al sector al que apuntan las acciones, las cuales desarrollan de manera muy activa tanto dentro de la oficia como en el territorio. Es habitual ver el stand de diversidad del municipio en distintos eventos y actividades que tienen que ver con la comunidad LBGTIQ+ de San Juan.

Sobre este punto, Cleo comentó: “Diversidad siempre está fusionada con otras áreas. Mucho vinculo con salud y empleo. También con deporte, más que nada cuando se hacen campeonatos inclusivos con personas de otras provincias. Además, contamos con una asistente social y un psicólogo, que son quienes están detrás de la admisión cuando recibimos consultas sobre hormonización o temas vinculados a la salud”, destacó.

Con relación a la llegada a miembros de la comunidad LGBTIQ+, Cleo destaca que en promedio reciben de 40 a 50 requerimientos mensuales de distinta índole, siendo salud y empleo las principales demandas registradas.

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En lo que respecta a salud, además de brindar asesoría y seguimiento según la gravedad del caso, también llegan a la comunidad con testeos en distintas actividades, sean municipales como provinciales. Con relación a lo que es empleo, recordaron que cuentan con la Escuela de Oficios Raw Tex, un espacio de formación y capacitación gratuita en tejido, peluquería, pintura en tela, cerámica, costura, cotillón, carpintería y sublimado.

“El municipio nos da la posibilidad de trabajar en conjunto y estoy más que satisfecha y contenta de haber podido llegar a este lugar para brindar a mi comunidad y quienes no son de la comunidad ayuda. Si no tuviéramos el apoyo de nuestro Intendente, no se podría lograr nada”, destacó Cleo.

Cine Queer, el proyecto que verá la luz desde abril en Rawson

Dentro de las acciones que se desarrollan en el área municipal, una de ellas será el ciclo de Cine Queer, a cargo del área de Mujer, Género y Diversidad. Conforme explicaron, se tratará de un ciclo de cine que permitirá abrir el debate sobre temáticas actuales de interés comunitario.

Redes sociales, salud mental, bulimia y anorexia, diversidad, género son algunos de los temas que tocarán las películas que se proyectarán en el Ex Coloso, en Rawson.

Conforme explicó Cleo, la intención es que sea una película por mes, siendo la fecha elegida para abril entre el 25 y 26, la cual se estará confirmando por las redes sociales del municipio. “De esa película se busca que sea abra el debate, con el objetivo de contar con una comunidad más sana, apuntando a las adolescencias y sin violencia”, subrayó.

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Mujer, Género y Diversidad es solo una de las áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, donde en total unas 50 personas a diario atienden los requerimientos de los vecinos, las inquietudes, dudas, e incluso consultas de personas de departamentos cercanos que llegan buscando una respuesta a sus inquietudes. Además del asistente virtual LITO (2645702020), quienes deseen conocer más sobre los servicios que ofrece el área lo pueden hacer acercándose a Calle Tacuarí y España, en el Ex Coloso, en Rawson.