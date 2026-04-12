Como vestirse en otoño, secretos de estilismo para potenciar tus looks

Abrís el placard a la mañana y sentís que, aunque está lleno, siempre terminas usando lo mismo. Esa sensación de "no tengo qué ponerme" suele ser, en realidad, una falta de herramientas para combinar lo que ya tienes. No se trata de comprar más, sino de mirar con otros ojos esa remera blanca o ese jean que te acompaña hace años.

El secreto de un look que funciona no está en la cantidad de ropa , sino en cómo se disponen las piezas para crear un conjunto con intención. Con apenas unos toques de estilismo, un outfit plano puede transformarse en una apuesta con mucha personalidad.

El otoño presenta un clima cambiante y además con gran amplitud térmica en San juan: fresco a la mañana, templado al mediodía y más inestable hacia la tarde.

Te contamos qué ponerte para estar cómoda, canchera y preparada para la oficina, trabajo o simplemente si tienes que salir de casa.

A veces sentís que a tu look le falta "algo" para estar terminado. Ahí es donde entra en juego la llamada "regla del tercer elemento". Si tienes un pantalón y una remera (dos piezas básicas), el conjunto está completo, pero no necesariamente diseñado. Al sumar una tercera pieza —como un blazer, un cinturón importante o un pañuelo— el look gana equilibrio automáticamente. Ese elemento extra funciona como el nexo que une todo el conjunto y le da un acabado ideal, sacándolo de la simpleza absoluta para llevarlo a un terreno más curado.

El poder de mezclar texturas

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Un outfit monocromático o de colores neutros puede resultar aburrido si no hay un juego visual. La clave para que gane interés está en la mezcla de materiales. En ese punto, el contraste es tu mejor aliado: puedes combinar la suavidad de un tejido de lana con la estructura de un pantalón de cuero o el rústico del denim con la delicadeza del algodón. Esta superposición aporta profundidad y hace que el look se perciba más elaborado, incluso cuando los colores son los mismos.

Prendas estructuradas que elevan el total

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Hay piezas que tienen el poder de "armar" la figura y dar un aire más sofisticado al instante. Las estilistas recurren mucho a los blazers, los trench o los chalecos sastreros porque son prendas que aportan líneas claras y estructura. Si llevas un look muy relajado o informal, tirar un trench por encima es la solución rápida para verte impecable sin esfuerzo. Estas piezas son la base de un placard inteligente porque funcionan en cualquier temporada.

La importancia de limitar la paleta

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Menos es más cuando buscas elegancia. Una de las reglas de oro para no fallar es limitar el look a un máximo de tres colores. Esto ayuda a que el conjunto sea visualmente armónico y fácil de procesar. Una combinación que funciona siempre y transmite mucha seguridad es el mix de beige, negro y camel. Mantenerse dentro de una gama controlada te permite jugar más con las formas y los accesorios sin riesgo de saturar la imagen.

Accesorios con intención para el cierre final

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Los accesorios no son un detalle menor; son los que terminan de contar la historia de tu look. Un conjunto sencillo de jean y remera cambia por completo si le sumas unos pendientes dorados, un bolso estructurado o unas buenas gafas de sol. Elegir el cinturón adecuado o un reloj llamativo son decisiones estratégicas que demuestran que el outfit fue pensado. Al final del día, son esos pequeños detalles los que definen tu estilo personal.

Consejos para maximizar tus prendas y crear los mejores looks

Revisa tu placard: Aposta por básicos de calidad en colores neutros que te permitan hacer interlinking entre ellos fácilmente.

Aposta por básicos de calidad en colores neutros que te permitan hacer interlinking entre ellos fácilmente. Jugá con los nudos: Un pañuelo no solo va al cuello; probarlo en la manija de un bolso estructurado o como cinturón para sumar ese "tercer elemento".

Un pañuelo no solo va al cuello; probarlo en la manija de un bolso estructurado o como cinturón para sumar ese "tercer elemento". Invertí en cuero: Un pantalón o una campera de cuero (o sus versiones sintéticas de buena calidad) son claves para aportar esa textura que corta la monotonía del algodón o la lana.

Un pantalón o una campera de cuero (o sus versiones sintéticas de buena calidad) son claves para aportar esa textura que corta la monotonía del algodón o la lana. Zapatos neutros: Un par de chatitas o zapatos ayudan a no sumar un "cuarto color" innecesario y estilizan la silueta.

Qué ponerte en otoño

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- El look clave: es jean recto + remera básica + trench liviano o blazer. Es el combo perfecto para el entretiempo. Un pantalón sastrero con cardigan fino, ideal para oficina. En los pies: zapatillas urbanas o mocasines. La clave es que puedas sacarte una capa al mediodía sin perder estilo.

- Pantalón más top y camisa: Puedes ir por una pollera midi o pantalón liviano con remera o musculosa de algodón + camisa abierta. Esto permite un look más frescos, pero con una capa liviana para la mañana.

- Jean más suéter fino: Jean + suéter fino o cardigan. Un look cómodo y clásico de otoño. Sumá zapatillas, botinetas o mocasines si querés elevarlo.

- Vestido o falda larga más camisa: Si se presenta un día más cálido puedes usar un vestido liviano o falda larga y le sumas una camisa o denim jacket. Son outfit para jugar con capas livianas sin pasar calor.

- Pantalón más suéter y abrigo: Si la temperatura es baja el atuendo ideal es un pantalón + suéter + abrigo (puffer o tapado liviano). Botas o zapatillas cerradas. Las capas son obligatorias.

Claves de estilo del día

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Hoy manda el look en capas inteligentes.

Ni verano ni invierno: el error es vestirte para una sola temperatura.

Accesorios que suman

Lentes de sol (aunque esté nublado)

Cartera tote o crossbody

Bufanda liviana o pañuelo

Campera atada a la cintura o hombros

Tip salvador: Si salís temprano, el frío es inevitable, pero debes pensar que al mediodía cambia la temperatura. La clave es armar un look que puedas desarmar sin que pierda estilo.