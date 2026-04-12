Mar del Plata: denuncian a compañeros de trabajo por acoso tras la muerte de un joven

La familia de Axel Almeida, el joven de 31 años que se quitó la vida tras padecer presuntamente hostigamiento y burla constante de sus compañeros de trabajo , realizó una manifestación en la puerta de la empresa de seguridad en la que el chico era empleado. Almeida dejó cartas en las que revelaba que lo molestaban "por ser gay".

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" Se reían de él y se quejó con sus supervisores, pero nadie lo escuchó. El 5 de marzo se suicidó, dejando cartas acusando a la gente, a los que no lo habían escuchado, contando todo lo que había pasado", expresó Gabriela, la mamá de Axel y subrayó: "Nadie hizo nada y pasó lo que pasó".

La madre del joven confirmó que el abogado que los representa ya presentó la demanda penal por instigación al suicidio contra los hombres señalados por Axel en las cartas. " Ya están notificando a toda esa gente", agregó Gabriela. Por otra parte, aclaró que muchos vigiladores confirman la versión de su hijo, pero que no lo dicen públicamente porque tienen temor de perder su trabajo.

Sin embargo, remarcó en declaraciones a un medio local que "ya tenemos testigos que sí se van a presentar, acompañados por el doctor Maximiliano Orsini, para dar su testimonio".

Alex "tenía su departamento, tenía su auto, tenía una vida, toda una vida por delante, pero no pudo con tanto", expresó Gabriela y agregó: " Nosotros no nos dimos cuenta, él nunca nos comentó lo que estaba pasando".

La madre del joven fallecido reclamó Justicia por su hijo: "Queremos que se esclarezca bien lo que pasó y que pague toda esta gente, que sigue trabajando como si nada".

Romina, la hermana de Axel, denunció que en las redes sociales hay muchas personas que hostigan a la familia: "Dicen mentiras de mi hermano, ponen me divierte, lo hacen como burla, como si a uno no le doliera todo esto que está pasando".

También reiteró que Almeida había reclamado a sus superiores en distintas oportunidades y que "se rieron más todavía de él". "Mi hermano era una persona muy correcta y estas personas no se lo pueden llevar de arriba trabajando en un lugar u otro, como si él no hubiera significado nada", cerró Romina.