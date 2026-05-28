    • 28 de mayo de 2026 - 13:16

    Comenzó el juicio contra el policía influencer Gabriel Riveros por injurias denunciadas por un ex jefe de la Policía

    El ex uniformado e influencer enfrenta una causa iniciada por el ex jefe policial Luis Walter Martínez, quien lo acusó de injurias tras una serie de publicaciones en redes sociales donde lo vinculó con presuntos hechos de corrupción.

    Inició el juicio contra el ex policía y ahora influencer,&nbsp; Gabriel Riveros, denunciado por el ex jefe de la fuerza provincial, Luis Walter Martínez.&nbsp;

    Inició el juicio contra el ex policía y ahora influencer,  Gabriel Riveros, denunciado por el ex jefe de la fuerza provincial, Luis Walter Martínez. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este jueves comenzó en la Sala 2 de Tribunales el juicio por injurias contra el ex policía e influencer Gabriel Riveros, denunciado por el ex jefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, durante la gestión de Sergio Uñac.

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    El proceso judicial tiene características particulares, ya que se trata de una causa de acción privada. A diferencia de la mayoría de los expedientes penales, no interviene el Ministerio Público Fiscal ni existió una investigación previa. La acusación fue impulsada directamente por los abogados de Martínez, abogados Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz, y el debate oral quedó a cargo del juez Matías Parrón.

    Juicio por injurias

    Durante la audiencia, los representantes legales del ex jefe policial presentaron como prueba distintas publicaciones y videos realizados por Riveros en redes sociales, donde el influencer acusa a Martínez de presuntos hechos de corrupción durante su paso por la fuerza provincial.

    Además, incorporaron actas vinculadas a sanciones y a la cesantía de Riveros dentro de la Policía de San Juan, junto con documentación relacionada con la causa por desvío de fondos que terminó con la condena del ex tesorero policial Oscar Vanetti. Según planteó la querella, esos informes buscan demostrar que Martínez nunca estuvo imputado ni acusado formalmente en ese expediente, pese a que Riveros lo relacionó públicamente en reiteradas oportunidades.

    Gabriel Riveros se hizo conocido en redes sociales por publicar videos y denuncias vinculadas a supuestas injusticias dentro de la Policía de San Juan. Sus posteos suelen generar respaldo de algunos seguidores, aunque también críticas y controversias que incluso derivaron en conflictos judiciales, como el actual proceso por injurias.

    Ante el juez Parrón, el influencer dio su versión de los hechos y defendió sus expresiones públicas. Sin embargo, según trascendió de fuentes judiciales, no presentó documentación que respaldara sus afirmaciones durante esta etapa del juicio.

    Declaraciones de los protagonistas

    A la salida de una audiencia previa al juicio, Riveros sostuvo que la denuncia se originó luego de que calificara a Martínez como “corrupto” en distintas publicaciones digitales. El ex uniformado aseguró que utilizó ese término porque, a su entender, durante la gestión del ex jefe policial ocurrieron “muchas malas decisiones” y mencionó la investigación por transferencias irregulares en la contaduría de la fuerza.

    “No me va a decir que no va a estar al tanto de los descuentos que estaban sufriendo los funcionarios policiales en todos sus adicionales”, expresó Riveros ante la prensa. También hizo referencia a presuntos robos de autopartes y combustible como parte de sus cuestionamientos a la conducción policial de aquellos años.

    Por su parte, Luis Walter Martínez optó por mantener cautela y evitó profundizar públicamente sobre el contenido del expediente. El ex jefe policial confirmó que decidió avanzar judicialmente luego de ser tratado de “corrupto” por el influencer cuando ya se encontraba retirado de la institución.

    “Les pido disculpas por no poder expresarme más de lo que les he manifestado, pero al culminar este proceso voy a ser más amplio en el tema”, manifestó Martínez al salir de Tribunales.

    El juicio continuará este viernes, jornada en la que están previstos los alegatos de las partes.

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