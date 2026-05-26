Caso Lucía Rubiño: el derrotero judicial desde la tragedia hasta el juicio al menor acusado y la polémica situación de Echegaray

La muerte de Lucía Rubiño marcó uno de los casos judiciales más conmocionantes de los últimos años en San Juan . Desde aquella madrugada trágica en la que la adolescente perdió la vida tras ser atropellada a la salida de una fiesta, el expediente atravesó pericias, reconstrucciones, audiencias y fuertes discusiones judiciales que todavía mantienen en vilo a la familia y a la opinión pública.

"Quiero que vaya preso": el duro pedido del papá de Lucía Rubiño en el comienzo del juicio contra el menor involucrado

Caso Lucía Rubiño: "Venimos a buscar la verdad real", afirmó la defensa del imputado antes de entrar al juicio

Actualmente, la causa llegó a una instancia clave con el juzgamiento del menor de edad señalado como principal responsable del hecho . Sin embargo, el expediente también quedó atravesado por la polémica situación procesal de Juan Pablo Echegaray, hijo del juez federal Hugo Carlos Echegaray, cuya desvinculación judicial generó fuertes cuestionamientos y sospechas de privilegios.

Lucía Rubiño murió el 15 de octubre de 2023 luego de ser impactada por un vehículo fuera de control en inmediaciones del barrio Profesionales, en Rivadavia , tras una reunión social. Desde el comienzo, la investigación apuntó a dos jóvenes que circulaban en distintos vehículos y que, según planteó la querella, habrían estado realizando maniobras imprudentes antes del siniestro fatal .

Debido a que uno de los involucrados era menor de edad, parte del expediente quedó bajo el régimen penal juvenil. A partir de allí comenzó un largo proceso judicial marcado por medidas probatorias, reconstrucciones y pericias accidentológicas para determinar responsabilidades.

La investigación incorporó cámaras de seguridad, análisis de velocidades y estudios mecánicos. Según los peritajes, el Renault Sandero conducido por el menor N.M. circulaba a una velocidad superior a la permitida para la zona cuando perdió el control y terminó atropellando a Lucía .

En paralelo, la querella apuntó también contra Juan Pablo Echegaray, quien manejaba una Toyota Hilux y habría realizado una maniobra previa que, según la acusación de la familia, contribuyó al desenlace fatal. Los abogados sostuvieron que la camioneta invadió parcialmente el carril contrario y provocó el despiste del otro vehículo.

Sin embargo, la fiscalía Delitos Especiales, encargado de investigar al mayor, entendió que no existían pruebas suficientes para responsabilizarlo directamente por la muerte de la adolescente.

El sobreseimiento del hijo del juez federal

Uno de los momentos más controvertidos del expediente ocurrió cuando la Justicia resolvió sobreseer a Juan Pablo Echegaray por el delito de homicidio culposo. La decisión fue tomada inicialmente por el juez Javier Figuerola, tras el pedido del fiscal Iván Grassi, y luego ratificada en instancias posteriores, por el juez Eduardo Raed.

A pesar de ello, Echegaray continúa vinculado a otro tramo de la causa relacionado con presuntas picadas ilegales o conducción imprudente.

La situación generó una fuerte reacción pública debido a que Juan Pablo es hijo del juez federal Hugo Carlos Echegaray. La familia de Lucía denunció posibles privilegios e irregularidades, mientras que el caso quedó envuelto en nuevas polémicas cuando varios magistrados se inhibieron de intervenir en la revisión del expediente. Según trascendió, al menos seis jueces se apartaron antes de que finalmente el magistrado Eduardo Raed aceptara analizar la impugnación presentada por la querella.

Finalmente, la Justicia confirmó el sobreseimiento, aunque la familia anunció nuevas apelaciones ante instancias superiores. El caso quedo en manos de la Corte de Justicia de San Juan.

El juicio al menor acusado

Mientras continúa la discusión judicial sobre la situación de Echegaray, el expediente avanza sobre el menor acusado de conducir el Renault Sandero que atropelló a Lucía Rubiño.

En esta etapa, que comenzó la semana pasada, con audiencias el miércoles 20 y jueves 21 de mayo, la Justicia deberá determinar si existió responsabilidad penal en el hecho y evaluar toda la prueba acumulada durante la investigación. Las audiencias incluyen pericias técnicas, testimonios y reconstrucciones del episodio ocurrido aquella madrugada de octubre de 2023.

Esta semana, con la declaración del juez Jorge Toro de secreto de sumario sobre todo lo que pasa en el debate, las audiencias se retoman el miércoles 27 de mayo.

La familia de Lucía mantiene activo el reclamo de justicia y continúa participando de movilizaciones y manifestaciones públicas para exigir condenas y cuestionar las resoluciones que consideran injustas.

Un caso que sigue generando impacto

A casi tres años de la tragedia, el caso Lucía Rubiño sigue siendo uno de los expedientes más sensibles para la sociedad sanjuanina. La combinación entre la muerte de una adolescente, las acusaciones de conducción imprudente, el vínculo familiar de uno de los imputados con el Poder Judicial y las discusiones sobre presuntas desigualdades ante la ley convirtieron a la causa en un tema de fuerte repercusión pública.

Mientras el proceso contra el menor entra en su tramo decisivo, la situación judicial de Echegaray continúa siendo uno de los puntos más discutidos dentro de una investigación que todavía no encuentra un cierre definitivo.