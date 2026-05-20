Caso Lucía Rubiño: "Venimos a buscar la verdad real", afirmó la defensa del imputado antes de entrar al juicio

El inicio del juicio por la muerte de Lucía Rubiño marcó una jornada de alta tensión en los tribunales de San Juan . En la apertura del debate, el abogado defensor del imputado que era menor en su momento , Nasser Uzair , se refirió a la sensibilidad del caso, señalando que se trata de un proceso "muy conmocionante para San Juan con unos ribetes de mucha tristeza" .

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Uzair enfatizó que el dolor por la tragedia no es unilateral, afirmando que este sentimiento afecta a la sociedad y, especialmente, a los involucrados. "Este caso, como lo dije siempre, [es] para ambos lados, ¿no? Para ambas familias involucradas en este caso" , expresó el letrado al ingresar a las instalaciones de Flagrancia.

Respecto al objetivo jurídico de las audiencias, el abogado fue claro al señalar que su labor se centrará en los pilares de la justicia: "Entendemos que acá venimos a buscar la verdad real, que es uno de los principios básicos del derecho penal y casualmente la verdad real va a aflorar en este debate".

Uno de los puntos de mayor fricción es la carátula de la causa. Mientras la fiscalía sostiene la acusación de homicidio con dolo eventual, Uzair manifestó su desacuerdo técnico con esta figura. "Entendemos que no se dan los elementos del tipo para calificar esa conducta con homicidio simple", aseguró de forma contundente.

En esa misma línea, el abogado adelantó cuál será el horizonte que buscará la defensa en caso de que el juez dicte una sentencia: "En su caso de llegar una condena, una de las posibilidades que hay (...) debe ser por homicidio culposo". No obstante, dejó abierta la puerta a otros escenarios procesales al mencionar que "también hay otras posibilidades de conclusión de este juicio".

Declaración del imputado y próximos pasos

Sobre la participación del adolescente acusado, quien compareció ante el juez Jorge Toro de traje y acompañado por su padre, Uzair confirmó que el joven no guardará silencio: "Por supuesto, va a declarar en su momento oportuno".

El cronograma judicial continuará con gran intensidad durante esta semana. "Tenemos desde hoy hasta el viernes. Mañana empiezan los testimonios", detalló el abogado, añadiendo que el proceso será largo. Se espera que el debate se extienda un mes o "un poco más", estimando que "a fines de junio" se lleven a cabo los alegatos finales para conocer la sentencia definitiva.