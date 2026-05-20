Grave choque entre un colectivo de la RedTulum y una ciclista en Marquesado: la víctima presenta muerte cerebral

Una mujer sufrió gravísimas heridas este martes al mediodía luego de protagonizar un violento siniestro vial entre una bicicleta y un colectivo en el departamento Rivadavia. Horas después del impacto, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la víctima presenta muerte cerebral.

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El hecho ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de calles Soldado Argentino y Galíndez, en Marquesado, donde, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una unidad de la Red Tulum, línea 123, y una bicicleta rodado 26.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 30ª, el colectivo -dominio AE758EV- circulaba por calle Soldado Argentino en dirección Este-Oeste y era conducido por Valeriano Andrés Bustos, de 54 años , domiciliado en el departamento San Martín. Al llegar al cruce con Galíndez, impactó contra la ciclista, identificada como Hilda Analía Martínez, también de 54 años, quien transitaba de Sur a Norte.

A raíz del fuerte impacto, la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser asistida por personal de emergencias médicas. Posteriormente fue trasladada en estado inconsciente y con código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

En un primer parte médico se informó que la víctima presentaba traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos. Sin embargo, con el correr de las horas, trascendió que la mujer presenta muerte cerebral y permanece internada en estado crítico.

En el lugar trabajó personal policial encabezado por el oficial ayudante Juan Loyola, primer interventor en el hecho. La investigación quedó a cargo del fiscal Iván Grassi y del ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes intentan establecer la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.