    • 20 de mayo de 2026 - 19:22

    Grave choque entre un colectivo de la RedTulum y una ciclista en Marquesado: la víctima presenta muerte cerebral

    La mujer de 54 años permanece internada en estado crítico en el Hospital Rawson tras ser embestida por una unidad de la RedTulum. Investigan las circunstancias del siniestro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer sufrió gravísimas heridas este martes al mediodía luego de protagonizar un violento siniestro vial entre una bicicleta y un colectivo en el departamento Rivadavia. Horas después del impacto, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la víctima presenta muerte cerebral.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de calles Soldado Argentino y Galíndez, en Marquesado, donde, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una unidad de la Red Tulum, línea 123, y una bicicleta rodado 26.

    Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 30ª, el colectivo -dominio AE758EV- circulaba por calle Soldado Argentino en dirección Este-Oeste y era conducido por Valeriano Andrés Bustos, de 54 años, domiciliado en el departamento San Martín. Al llegar al cruce con Galíndez, impactó contra la ciclista, identificada como Hilda Analía Martínez, también de 54 años, quien transitaba de Sur a Norte.

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    A raíz del fuerte impacto, la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser asistida por personal de emergencias médicas. Posteriormente fue trasladada en estado inconsciente y con código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

    En un primer parte médico se informó que la víctima presentaba traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos. Sin embargo, con el correr de las horas, trascendió que la mujer presenta muerte cerebral y permanece internada en estado crítico.

    En el lugar trabajó personal policial encabezado por el oficial ayudante Juan Loyola, primer interventor en el hecho. La investigación quedó a cargo del fiscal Iván Grassi y del ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes intentan establecer la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.

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