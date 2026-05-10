Identificaron a la motociclista que falleció en un choque en Pocito

El hecho ocurrió este mediodía, en calles Vidart y San Martín. Dieron a conocer la identidad de la motociclista.

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Una mujer perdió la vida este domingo tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Vidart y San Martín. La víctima fue identificada como Alejandra Melina Bustos, quien circulaba en una motocicleta en sentido norte-sur por calle Vidart.

De acuerdo a las primeras informaciones, detrás de la motociclista circulaba un automóvil conducido por un hombre de apellido Putelli. En circunstancias que son materia de investigación, el automovilista intentó sobrepasar a la moto por la izquierda. Al llegar a la intersección con San Martín, la conductora habría girado de manera repentina hacia el este, momento en el que el automóvil impactó contra el lateral derecho del rodado menor, a la altura del acelerador.

motociclista fallecida 10052026 (1) Producto de la colisión, la motociclista cayó sobre el asfalto y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. La mujer quedó tendida en el lugar, donde posteriormente se constató su fallecimiento. Según se informó, la moto quedó en el medio de la intersección, al costado derecho de la víctima, mientras que el automóvil terminó su recorrido unos 30 metros más adelante, en dirección sudeste y sobre el carril contrario.

En el lugar trabajó personal del Departamento de Policía Científica y de la Brigada Policial de Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Asimismo, se dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, con intervención de la Oficina Judicial Penal.