Una motociclista murió en un violento choque contra un auto en Pocito

El siniestro ocurrió este domingo al mediodía en la intersección de las calles Vidart y San Martín, donde la conductora del rodado menor falleció de manera instantánea tras impactar con un automóvil.

La jornada de este domingo se vio enlutada por un trágico siniestro vial en el departamento Pocito, que cobró la vida de una mujer que circulaba en motocicleta.

El hecho se registró cerca de las 13 horas en el cruce de calle Vidart y calle San Martín, una zona que se encuentra bajo la jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el impacto se produjo entre un automóvil y la motocicleta, resultando en el fallecimiento casi inmediato de la conductora del vehículo menor debido a la violencia del choque.

Si bien la mecánica del accidente es todavía materia de investigación, algunos testigos ocasionales indicaron que la víctima se desplazaba por calle San Martín, mientras que el rodado de mayor porte lo hacía por calle Vidart.

En el lugar del hecho se desplegó un importante operativo que incluyó la labor de especialistas de Criminalística y la UFI de Delitos Especiales, con el objetivo de realizar las pericias de rigor necesarias para esclarecer las responsabilidades del siniestro.