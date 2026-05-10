Fue a un bar en Chimbas, se negó a pagar la cuenta, mostró un revólver y terminó tras las rejas

El episodio ocurrió durante la madrugada en un local de Chimbas. El hombre protagonizó disturbios, amenazó al personal y luego intentó escapar.

Lo que comenzó como una discusión por una cuenta sin pagar terminó con un hombre detenido y un arma de fuego secuestrada en un bar de Chimbas. El episodio ocurrió cerca de las 3:50 de la madrugada en el “Bar Mala Idea”, ubicado sobre calle Mendoza al 457 Norte.

Según denunciaron desde el local, dos clientes comenzaron a generar disturbios y se negaban a abonar lo consumido. De acuerdo con el relato de los trabajadores del lugar, la situación se agravó cuando uno de los hombres salió a la vereda con un trago en la mano y, al ser nuevamente requerido para pagar, respondió que no pensaba hacerlo y que iba a permanecer en el bar.

En medio de la tensión, el sujeto hizo un gesto hacia su cintura insinuando que tenía un arma, lo que generó preocupación entre empleados y clientes y derivó en un llamado al 911.

Minutos después llegaron efectivos policiales de Chimbas Este y de la Casilla Parque de Independencia. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre -identificado como Aballay, de 43 años- intentó escapar del lugar, aunque fue reducido a pocos metros. Durante el procedimiento, el sospechoso arrojó un revólver que llevaba consigo, por lo que quedó inmediatamente detenido.

El otro hombre que lo acompañaba fue identificado y requisado, aunque no encontraron elementos de interés para la investigación. Según trascendió, también manifestó no tener dinero para pagar la cuenta.