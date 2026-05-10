    • 10 de mayo de 2026 - 13:30

    Fue a un bar en Chimbas, se negó a pagar la cuenta, mostró un revólver y terminó tras las rejas

    El episodio ocurrió durante la madrugada en un local de Chimbas. El hombre protagonizó disturbios, amenazó al personal y luego intentó escapar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que comenzó como una discusión por una cuenta sin pagar terminó con un hombre detenido y un arma de fuego secuestrada en un bar de Chimbas. El episodio ocurrió cerca de las 3:50 de la madrugada en el “Bar Mala Idea”, ubicado sobre calle Mendoza al 457 Norte.

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    Según denunciaron desde el local, dos clientes comenzaron a generar disturbios y se negaban a abonar lo consumido. De acuerdo con el relato de los trabajadores del lugar, la situación se agravó cuando uno de los hombres salió a la vereda con un trago en la mano y, al ser nuevamente requerido para pagar, respondió que no pensaba hacerlo y que iba a permanecer en el bar.

    En medio de la tensión, el sujeto hizo un gesto hacia su cintura insinuando que tenía un arma, lo que generó preocupación entre empleados y clientes y derivó en un llamado al 911.

    Minutos después llegaron efectivos policiales de Chimbas Este y de la Casilla Parque de Independencia. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre -identificado como Aballay, de 43 años- intentó escapar del lugar, aunque fue reducido a pocos metros. Durante el procedimiento, el sospechoso arrojó un revólver que llevaba consigo, por lo que quedó inmediatamente detenido.

    El otro hombre que lo acompañaba fue identificado y requisado, aunque no encontraron elementos de interés para la investigación. Según trascendió, también manifestó no tener dinero para pagar la cuenta.

    La causa quedó bajo investigación judicial y el detenido será investigado por tenencia ilegítima de arma de fuego.

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