    • 5 de mayo de 2026 - 06:44

    Chimbas: le pidieron que se fuera y reaccionó destruyendo toda la casa

    El acusado causó destrozos en la casa de la hermana de su pareja en Villa del Rosario, en Chimbas. Fue aprehendido y quedó imputado por daño simple.

    El detenido en Chimbas, quedó apuntado por daños simples.&nbsp;

    El detenido en Chimbas, quedó apuntado por daños simples. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio se registró en Chimbas, donde un hombre de 28 años fue detenido luego de causar importantes destrozos en la casa de su cuñada, hermana de su pareja, utilizando herramientas como un pico y un martillo. El hombre reaccionó con bronca tras ser echado de la vivienda.

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    Los elementos que usó Paredes para destruir la casa en construcción.

    Los elementos que usó Paredes para destruir la casa en construcción.

    Día de furia en Chimbas

    El hecho ocurrió el domingo 3 de mayo de 2026, alrededor de las 16:17, en una propiedad ubicada sobre calle 9 de Julio, en Villa del Rosario. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Comisaría 17ª fueron comisionados al lugar tras recibir un aviso por la presencia de un individuo agresivo en el interior del domicilio.

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    Los huecos que dejó Paredes en la construcción.

    Los huecos que dejó Paredes en la construcción.

    Al arribar, los policías observaron que en el fondo del inmueble había una construcción pequeña donde se encontraba el acusado, identificado como Lucas Paredes, en un estado de exaltación. El hombre estaba utilizando un pico para romper una pared, y ya había provocado otros daños en la estructura.

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    La destrucción dentro del baño.

    La destrucción dentro del baño.

    De acuerdo al testimonio de la damnificada, quien es propietaria del lugar y hermana de la actual pareja del detenido, el individuo reaccionó de manera violenta luego de que le pidieran que se retirara de la vivienda. En ese contexto, rompió la puerta de ingreso, realizó dos boquetes en las paredes y dañó azulejos del baño.

    Paredes fue aprehendido en el lugar a las 16:27 y quedó a disposición del Sistema Especial de Flagrancia, imputado provisoriamente por el delito de daño simple.

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    Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un pico, un martillo y una punta de metal, elementos que habrían sido utilizados para provocar los destrozos.

    En la causa intervienen el fiscal coordinador Francisco Micheltorena, el fiscal de turno Cristian Gerarduzzi y el ayudante fiscal Sebastián Miranda, bajo el procedimiento establecido por la Ley 1851-O.

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