    • 30 de abril de 2026 - 18:56

    Detienen en Chimbas al "Callejero Fino" con droga y dinero

    El operativo antidroga en Chimbas permitió secuestrar cocaína, marihuana y casi medio millón de pesos. Dos detenidos quedaron a disposición federal.

    Cayó el “Callejero Fino” en Chimbas: droga, dinero y un operativo con tensión

    Cayó el “Callejero Fino” en Chimbas: droga, dinero y un operativo con tensión

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo de la D.D.I. terminó con la detención de dos sospechosos y el secuestro de droga y dinero. La investigación, enmarcada en políticas de seguridad, derivó en un allanamiento clave que expuso la actividad ilícita en la zona.

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    El procedimiento se realizó este miércoles, 29 de abril de 2026 por la tarde, cuando personal del Departamento Drogas Ilegales, junto al grupo táctico G.E.R.A.S., ejecutó un mandato judicial emitido por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del Dr. Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Mariana Gauto.

    Allanamiento por narcotráfico en Chimbas

    Durante el allanamiento en el Barrio 5 de Octubre, los efectivos secuestraron 70 “ravioles” de cocaína (155 gramos), 119 gramos de marihuana, además de $479.500 en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

    En el lugar fueron detenidos los principales investigados: un hombre de 26 años, apellido Díaz, conocido como “Callejero Fino”, y su pareja, Álvarez, de 21 años, ambos señalados como presuntos distribuidores de droga en la zona.

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    El operativo no estuvo exento de tensión, ya que la zona es considerada hostil a la presencia policial. Durante el procedimiento, tres personas mayores de edad intentaron entorpecer el accionar policial, por lo que fueron aprehendidas y trasladadas a la Comisaría 17° de Chimbas por personal del Comando Radioeléctrico Norte.

    Finalmente, en la jornada siguiente se llevó a cabo la audiencia de formalización en el Juzgado Federal, donde se dispuso el traslado de los detenidos al Servicio Penitenciario, acusados de infringir la Ley 23.737 de estupefacientes, en una causa que sigue en investigación.

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